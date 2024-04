Com atuação decisiva de Marquinhos, PSG vence Barcelona e volta às semifinais da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain se classificou nesta terça-feira (16) para as semifinais da Liga dos Campeões ao golear fora de casa o Barcelona por 4 a 1 de virada com uma dobradinha do astro Kylian Mbappé. Os brasileiros Raphinha, do Barça, se destacou pela velocidade, e Marquinhos, do Paris, evitou um gol adversário. O jornal Le Parisien disse que o capitão brasileiro do PSG foi "titanesco" em campo.

O Paris Saint-Germain se classificou nesta terça-feira (16) para as semifinais da Liga dos Campeões ao golear fora de casa o Barcelona por 4 a 1 de virada com uma dobradinha do astro Kylian Mbappé. Os brasileiros Raphinha, do Barça, se destacou pela velocidade, e Marquinhos, do Paris, evitou um gol adversário. O jornal Le Parisien disse que o capitão brasileiro do PSG foi "titanesco" em campo.

O Barça abriu o placar por meio do veloz Raphinha (12'), mas o PSG virou com gols de Ousmane Dembélé (40'), Vitinha (54') e Mbappé (61' de pênalti e 89') deixando o placar em 6 a 4 para o time francês.

A equipe parisiense, que chegou ao Estádio Olímpico de Barcelona com uma desvantagem de 3 a 2 após a derrota em casa na partida de ida, soube aproveitar a superioridade numérica que durou uma hora, após a expulsão do uruguaio Ronald Araújo (29').

O Barça sentiu a falta do seu zagueiro em um jogo tenso em que o técnico do time catalão, Xavi Hernández se irritou e também acabou sendo expulso (56').

"A expulsão [de Araújo] foi decisiva. Até então estávamos organizados. Na minha opinião, é demais dar um cartão vermelho aí. A partir daí o confronto já é outro", lamentou Xavi em entrevista à televisão Movistar.

Para salvar a temporada, o Barça só poderá lutar pelo título do campeonato espanhol, onde tem chances remotas.

PSG volta à semifinal

Já o PSG, depois de duas temporadas caindo nas oitavas de final, retorna à sua primeira semifinal da Liga dos Campeões desde 2021.

"Fomos excelentes na pressão, os atacantes fizeram um trabalho extraordinário. Conseguimos jogar a partida onde queríamos e é óbvio que a expulsão foi um fator importante. O resultado é justo", analisou o técnico espanhol do PSG, Luis Enrique, na coletiva de imprensa.

O PSG vai enfrentar nas semifinais o Borussia Dortmund, que venceu em casa o Atlético de Madrid por 4 a 2 também nesta terça.

Raphinha abre para o Barça

Os catalães começaram sofrendo diante de um PSG que entrou em campo solto buscando o gol que precisava para empatar o confronto no placar agregado.

Sufocado pela equipe francesa, o Barça tentou escapar pelas pontas com bolas longas e na primeira chegada à área adversária encontrou o gol.

Lamine Yamal chegou à linha de fundo para cruzar e Raphinha deu um toque para desviar para o fundo da rede (12').

Os melhores momentos do Barça se seguiram ao gol, embora Mbappé tenha tido uma boa chance com um chute à queima-roupa que Marc-André Ter Stegen defendeu (28').

No minuto seguinte, Araújo foi expulso por derrubar Bradley Barcola na entrada da área (29'), o que obrigou Xavi a tirar Lamine Yamal para colocar o zagueiro Iñigo Martínez (34').

Em seus poucos minutos em campo, Yamal foi mais uma vez o jogador que mais desequilibrou seu time.

Com um a menos, o Barcelona recuou e buscou os contra-ataques com a velocidade de Raphinha na ponta ou através das bolas longas para o astro Robert Lewandowski.

O PSG começou a se instalar no campo do Barça e perto do intervalo Barcola avançou pela esquerda para colocar a bola na outra trave onde Dembélé apareceu para chutar e fazer 1 a 1 (40').

Achraf Hakimi teve a chance de dar a vantagem ao PSG com um disparo rasteiro defendido por Ter Stegen (49'), mas o 2 a 1 só veio mesmo no segundo tempo, com um chute frontal do português Vitinha (54').

Mbappé garante classificação

O Barça não pensava em desistir, mas João Cancelo derrubou Dembélé na área, provocando um pênalti que foi convertido por Mbappé (61').

O atacante francês, que muitos dão como certo de que vai se transferir para o Real Madrid na próxima temporada, esteve bastante ativo nesta terça-feira, depois de pouco aparecer no jogo de ida.

O gol dava o empate no placar agregado, o que obrigou o Barcelona a abandonar qualquer cautela diante de um PSG que recuou, temendo uma reação catalã, talvez assombrado pelos fantasmas da famosa 'remontada' do Barça de 2017. Lewandowski obrigou Gianluigi Donnarumma a se esticar (73') e depois Marquinhos chegou para evitar o chute de Ferran Torres, que havia aproveitado o rebote em seguida (73').

Com o Barça todo lançado ao ataque, os jogadores do time catalão não conseguiram deter um contra-ataque do PSG que o sempre rápido Mbappé finalizou (89') garantindo a classificação e levando a torcida parisiense ao delírio.

