Bombardeio reivindicado pelo Hezbollah em Israel deixa 14 feridos

Catorze soldados ficaram feridos no norte de Israel nesta quarta-feira (17), de acordo com o Exército, após um bombardeio reivindicado pelo movimento libanês Hezbollah, aliado do Irã.

"Nas últimas horas, vários mísseis antitanque e drones foram identificados cruzando a fronteira a partir do território libanês em direção ao povoado de Arab al Aramshe, no norte de Israel", informou o Exército israelense em um comunicado.

"Seis soldados ficaram gravemente feridos, dois moderadamente e os outros seis, levemente", acrescentou.

Anteriormente, o Centro Médico da Galileia havia reportado que "catorze feridos" haviam sido "retirados da localidade de Arab al Aramshe, na fronteira norte".

O Hezbollah afirmou pouco antes ter lançado um ataque com drones e mísseis contra uma base militar no norte de Israel, na fronteira sul do Líbano, "em resposta" à morte, na véspera, de pelo menos três de seus combatentes em bombardeios israelenses.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, em 7 de outubro, o Hezbollah lança ataques diariamente contra o território israelense para apoiar o movimento islamista palestino, seu aliado.

Mas as trocas de tiros entre o Hezbollah e Israel se intensificaram após o ataque sem precedentes do Irã contra Israel, que prometeu responder.

