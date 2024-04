Bolsas da Europa se recuperam parcialmente, de olho em inflação e balanços

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/04/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, revertendo parcialmente as fortes perdas de ontem, após dados mostrarem arrefecimento da inflação na zona do euro e no Reino Unido e em meio a balanços de empresas locais.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 500,92 pontos, após sofrer sua pior queda diária em nove meses no pregão anterior em meio a preocupações com a escalada das tensões no Oriente Médio.

Mais cedo, foi confirmado que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 2,4% em março, ficando mais próxima da meta de 2% perseguida pelo Banco Central Europeu (BCE). Na semana passada, o BCE deixou seus juros inalterados pela quinta vez consecutiva, mas também sinalizou que poderá cortar as taxas em junho se a inflação seguir o rumo desejado.

Já no Reino Unido, o CPI anual diminuiu para 3,2% em março, mas ficou acima do esperado, o que reduz as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) também cortar juros em junho, segundo a Capital Economics.

Da temporada de balanços europeus, a LVMH registrou alta orgânica anual de 3% nas vendas no primeiro trimestre, e a ação da gigante de artigos de luxo saltava 4,3% em Paris, no horário acima. Já a mineradora anglo-australiana Rio Tinto agradou com os últimos números de produção, e sua ação avançava 3% em Londres.

Por outro lado, a ação da ASML tombava 4% em Amsterdã, após a companhia holandesa - que produz equipamentos para fabricantes de chips - decepcionar com o resultado de encomendas dos primeiros três meses do ano.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 1,16% e a de Frankfurt ganhava 0,66%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,04%, 1,20% e 0,58%, respectivamente.

