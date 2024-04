A 100 dias dos Jogos Olímpicos, imprensa francesa se preocupa com segurança na cerimônia de abertura

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, os principais jornais franceses trazem nesta quarta-feira (17) suplementos especiais sobre Paris 2024. A 100 dias do início do evento, a expectativa é grande e a preocupação com a cerimônia de abertura mobiliza a imprensa.

"Queremos mostrar que tudo é possível", essa é a manchete do jornal Libération, estampada com uma foto de duas atletas francesas, Sya Dembélé, de 16 anos, do breaking, e Mélina Robert-Michon, de 44 anos, do lançamento de disco.

Já o editorial do Libé se dedica a uma questão-chave dos Jogos: a segurança. Nesta semana o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que, em caso de ameaça terrorista, a aguardada cerimônia de abertura do rio Sena poderá se limitar à praça do Trocadéro, diante da torre Eiffel, ou ao Stade de France, uma "banho de água fria" no entusiasmo do país a 100 dias do evento, diz o texto.

"O governo francês quer demonstrar firmeza, mas o quadro geral é confuso", diz o diário em uma matéria dedicada à segurança dos Jogos Olímpicos. A matéria ressalta que a proteção do imenso desfile fluvial em 26 de julho é apenas a parte mais visível dos desafios para garantir a segurança de 15 mil atletas, 25 mil jornalistas e centenas de milhares de turistas quem vêm à França para assistir às competições.

"As grandes questões a 100 dias dos Jogos Olímpicos" é o título de uma matéria no suplemento especial sobre o evento que traz hoje o jornal Le Figaro. O diário enumera alguns dos assuntos que preocupam os organizadores e deixam a população reticente. Além da segurança na cerimônia de abertura, seguem em aberto a questão da qualidade das águas dos rio Sena para competições em águas abertas, as ameaças de greve durante o evento, a finalização de obras e de todas as instalações olímpicas, entre outros.

O jornal Le Parisien também traz uma edição especial sobre Paris 2024, e estampa em sua capa a manchete: "Os 100 franceses que vão fazer os jogos brilharem". Dentro do suplemento, 100 perfis de atletas, membros do comitê de organização, designers, representantes políticos, artistas, entre outros, que prometem ser a cara do evento.

Entre todas essas personalidades, o editorial do diário destaca Thierry Reboul, especialista em cerimônias que assina a realização da grande e aguardada festa em 26 de julho no rio Sena. Em entrevista ao Le Parisien, ele conta como guarda a sete chaves os segredos da organização do imenso desfile fluvial.

Reboul prefere manter o mistério e, apesar das tentativas da reportagem do jornal, não revela grandes detalhes da cerimônia. Em relação à polêmica envolvendo a participação da cantora Aya Nakamura, um segredo que parece ter vazado, o diretor do espetáculo afirma não saber como a informação veio à tona, mas não confirma se a artista cantará na abertura dos Jogos Olímpicos. "Os rumores são nossos aliados porque suscitam curiosidade", resume Reboul ao jornal.