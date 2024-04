Werder Bremen suspende Naby Keita até o final da temporada

O meia Naby Keita foi suspenso até o final da temporada pelo seu clube, o Werder Bremen, por ter se recusado a viajar na visita ao Bayer Leverkusen no último fim de semana, informou nesta terça-feira (16) o clube alemão em um comunicado.

Segundo o time alemão, o jogador guineense não quis viajar para Leverkusen e "ficou em casa" depois de saber, no sábado, que não seria titular no jogo de domingo, em que o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, se sagrou campeão da Bundesliga após vencer por 5 a 0.

"Nós, como clube, consideramos que o comportamento de Naby foi inaceitável. Com essa atitude, ele deixou a sua equipe numa situação complicada, tanto em nível desportivo como pessoal", disse Clemens Fritz, diretor esportivo do Werder Bremen, em declarações citadas no comunicado.

"Não tivemos outra alternativa", acrescentou Fritz, que insistiu que os jogadores devem se concentrar em ter um bom final de temporada. O Werder Bremen ocupa a 12ª posição, mas apenas cinco pontos o separam da zona de rebaixamento.

"Desde o início da minha carreira, em todas as equipes em que joguei, nunca tive nenhum problema de disciplina e sempre fui exemplar. Não vou deixar ninguém manchar minha imagem", reagiu Keita na segunda-feira em sua conta no Instagram.

Depois de cinco temporadas com desempenho bastante irregular no Liverpool, Keita, de 29 anos, chegou ao Werder Bremen no meio do ano passado, mas disputou apenas cinco partidas pela equipe do norte da Alemanha devido a uma lesão na primeira metade da temporada e à participação na Copa Africana de Nações.

