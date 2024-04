Wall Street fecha em baixa em meio a alta de rendimentos dos Treasuries

Por Chibuike Oguh

(Reuters) - As ações de Wall Street fecharam em baixa nesta terça-feira, em um dia de negociações instáveis em meio à alta dos rendimentos dos Treasuries e com investidores avaliando a provável trajetória da taxa de juros em uma economia norte-americana resiliente e com inflação persistente.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que os dados recentes sobre a inflação não deram aos formuladores de política monetária confiança suficiente para reduzir a taxa básica em breve, destacando que o banco central dos Estados Unidos pode precisar manter os juros mais altos por mais tempo do que se pensava anteriormente.

"As pessoas estão tentando equilibrar essa narrativa de dois lados: o crescimento econômico dos EUA, que parece muito bom, e, ao mesmo tempo, o quadro da inflação e da taxa de juros, que acabarão sendo problemáticos para o mercado acionário", disse James St. Aubin, diretor de investimentos da Sierra Mutual Funds.

Um relatório divulgado na segunda-feira mostrou que as vendas no varejo norte-americano cresceram mais do que o esperado em março, um sinal da resiliência econômica dos EUA que ajudou a empurrar os rendimentos do Treasury de dez anos para picos em cinco meses nesta terça-feira.

O índice Dow Jones ainda terminou em leve alta, de 0,17%, aos 37.798,97 pontos. Porém, o S&P 500 cedeu 0,21%, para 5.051,41 pontos, e o índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,12%, para 15.865,25 pontos.