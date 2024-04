Voluntários dos Jogos Paris 2024 começam treinamento para receber o público

Eles são fundamentais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nas próximas semanas, os voluntários de Paris 2024 passarão por uma formação online, antes de receberem as suas credenciais e uniformes, no mês de maio, e descobrirem os locais onde irão trabalhar. Ao todo, 45 mil pessoas foram selecionadas para ajudar em diversas áreas, como dar as boas-vindas aos espectadores, guiar torcedores e pessoas credenciadas, ajudar delegações esportivas e acompanhar os atletas até os locais de competição, entre outras atividades.

Muitos se inscreveram pela primeira vez. Já outros, como Ianis, são veteranos. Ele vai para a sua terceira olimpíada como voluntário. "Eu imaginei estar dentro de um estádio desde que eu estava na escola primária. E fiquei surpreso pelo estado de espírito dos atletas, porque a gente frequentemente esquece, quando estamos diante da televisão, que eles são jovens, muito sensíveis, e que o esporte não é somente uma paixão, mas é a vida deles", diz. "Ver a sua alegria, ou as lágrimas quando não conseguem disputar uma final ou ganhar medalha, é algo excepcional e que eu não tinha visto antes", completa.

A organização garante que a campanha de recrutamento foi um sucesso: cerca de 300 mil candidaturas, de mais de 190 países, foram registradas. Dos 45 mil selecionados, 20% são estrangeiros, de mais de 150 países. E a paridade entre homens e mulheres foi respeitada.

Desse total, 15.000 voluntários vão atuar nos Jogos Paralímpicos e 5.000 nos locais de competição fora de Paris, como a vela, em Marselha, no sul, e o tiro, em Châteauroux, no centro do país.

Os voluntários de Paris 2024 se reuniram pela primeira vez no dia 23 de março, dando início a uma experiência única nos bastidores do maior evento esportivo do mundo. O encontro que deu a largada para essa maratona benevolente aconteceu na Arena Paris La Défense, em Nanterre, zona oeste da capital, que receberá a piscina olímpica para as competições de natação, paranatação e polo aquático.

Durante o evento, que contou com shows e palestras, os voluntários puderam conhecer as medalhas, a tocha, o programa de competições e as mascotes de Paris 2024. Além disso, pela primeira vez, eles viram o uniforme que irão utilizar durante os Jogos e pelo qual serão identificados.

"Um voluntário acompanha os atletas, acompanha os espectadores cotidianamente durante a realização dos Jogos", destaca Tony Estanguet, presidente do Comitê organizador Paris 2024. "Ao cruzar com um voluntário, a gente pode ter certeza se está na boa direção, se está no lugar certo. Então, esse uniforme tem que ser facilmente identificável, deve ser prático e corresponder as necessidades dos voluntários", acrescentou.

Uniformes

O uniforme unissex será branco, azul e turquesa e foi desenhado para simbolizar a paz, a unidade e a fraternidade entre os povos. E será o mesmo utilizado pelos 10.000 corredores que vão participar do revezamento das chamas olímpica e paralímpica.

As peças foram desenhadas pela marca francesa líder na venda de artigos esportivos Decathlon e faz referência a um icône do vestuário francês: a blusa estilo marinheiro. Ela será visível por toda parte neste verão francês, dentro e fora dos locais de competição. A fabricante fornecerá 15 peças para cada voluntário, incluindo abrigos, tênis e chapéus, totalizando um milhão de peças.

Prestativos e sorridentes, os voluntários terão contrato de trabalho estipulando seus direitos e deveres: máximo de 10 horas diárias e 48 horas semanais, com um dia de descanso semanal. Eles não poderão substituir profissionais em missões sensíveis como a segurança. Falando nisso, cada candidato foi sujeito a um inquérito administrativo antes de ser selecionado, sendo que vários nomes foram excluídos por razão de segurança.

Outro motivo de preocupação são cancelamentos de última hora. É inevitável que alguns não consigam cumprir a sua missão devido a imprevistos. Mas as autoridades temem uma greve massiva de ativistas infiltrados entre os voluntários para perturbar a organização dos Jogos. Para lidar com esta eventualidade, milhares de substitutos são obrigados a estar prontos, apenas por precaução. Estar a serviço dos Jogos deve ser, acima de tudo, uma bela recordação e uma grande experiência.