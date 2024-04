Testamos máscara de cílios famosa da Maybelline: 'dá volume e não borra'

Por ter alergia a alguns produtos, sempre precisei ter um cuidado extra na hora de usar maquiagens. Gosto de cílios longos, porém a alergia às extensões me impossibilita de fazer alongamento ou até mesmo usar postiços. Sendo assim, tenho que investir em uma boa máscara que traga esse efeito de cílios maiores e mais volumosos.

Depois de testar algumas marcas, cheguei a máscara de cílios da Maybelline à prova d´água. Sua fórmula promete 24 horas de cílios impecáveis e sem borrar com o suor, o que chamou muito a minha atenção, já que moro em uma cidade em que as temperaturas, normalmente, ficam a cima dos 30 graus.

O que gostei

Fácil de aplicar. O pincel é flexível, o que torna fácil e rápida a aplicação, até mesmo para pessoas como eu, que não é expert em maquiagem e tem pouco tempo para se maquiar no dia a dia. Além disso, o produto não gruda e nem empelota.

Dura o dia todo. Por morar em uma cidade muito quente, no interior de São Paulo, uso a máscara à prova d´água, que garante que o produto não saia com o suor. Também costumo usá-la quando vou a shows ou eventos porque ela garante muitas horas de duração.

Valor acessível. O produto entrega o que promete por um valor acessível. Há diversas marcas que prometem o mesmo, e custam mais caro.

Rende bem. Basta dar poucas passadas do pincel nos cílios que o efeito de volume e alongamento já é perceptível, fazendo com que o produto dure por meses.

Pontos de atenção

Difícil de tirar. Para remover o produto é preciso usar demaquilante. Apenas com água o produto não vai sair.

Ressecado. Para a frequência que eu costumo usar o produto, 4x na semana, ele rende bastante e dura por meses. Mas percebo que após uns três meses usando, a máscara começa a ficar mais durinha e difícil de espalhar.

Para quem vale a pena?

Indico principalmente para pessoas que costumam ficar muitas horas fora de casa e moram em locais muito quentes ou até mesmo que chove com frequência. Por ser à prova d´água, ele é uma garantia de que sua maquiagem não vai borrar em contato com a água.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).