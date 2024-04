Problemas de visão podem prever demência 12 anos antes do diagnóstico

Os olhos podem revelar muito sobre a saúde de nosso cérebro. De fato, problemas com os olhos podem ser um dos primeiros sinais de declínio cognitivo. Nosso estudo mais recente mostra que a perda da sensibilidade visual pode prever a demência 12 anos antes de ela ser diagnosticada.

Nossa pesquisa foi baseada em 8.623 pessoas saudáveis em Norfolk, Inglaterra, que foram acompanhadas por muitos anos. Ao final do estudo, 537 participantes haviam desenvolvido demência, de modo que pudemos verificar quais fatores poderiam ter precedido esse diagnóstico.

No início do estudo, pedimos aos participantes que fizessem um teste de sensibilidade visual. Para o teste, eles tinham que pressionar um botão assim que vissem um triângulo se formando em um campo de pontos em movimento. As pessoas que desenvolveriam demência eram muito mais lentas para ver esse triângulo na tela do que as pessoas que permaneceriam sem demência.

Por que isso acontece?

Os problemas visuais podem ser um indicador precoce de declínio cognitivo, pois as placas amiloides tóxicas associadas à doença de Alzheimer podem afetar primeiro as áreas do cérebro associadas à visão, com as partes do cérebro associadas à memória sendo danificadas à medida que a doença progride. Portanto, os testes de visão podem detectar déficits antes dos testes de memória.

Há vários outros aspectos do processamento visual que são afetados na doença de Alzheimer, como a capacidade de ver os contornos dos objetos (sensibilidade ao contraste) e de discernir entre determinadas cores (a capacidade de ver o espectro azul-verde é afetada no início da demência), e isso pode afetar a vida das pessoas sem que elas percebam imediatamente.

Outro sinal precoce da doença de Alzheimer é um déficit no "controle inibitório" dos movimentos oculares, em que os estímulos que distraem parecem prender a atenção mais prontamente. As pessoas com Alzheimer parecem ter problemas para ignorar os estímulos de distração, o que pode se manifestar como problemas de controle dos movimentos oculares.

Se a demência torna mais difícil evitar estímulos de distração, esses problemas podem aumentar o risco de acidentes ao volante - algo que estamos investigando atualmente na Universidade de Loughborough.

Reconhecimento de rostos

Temos algumas evidências que sugerem que as pessoas com demência tendem a processar os rostos de novas pessoas de forma ineficiente. Em outras palavras, elas não seguem o padrão habitual de examinar o rosto da pessoa com quem estão conversando.

Em pessoas saudáveis, esse padrão seria dos olhos para o nariz e para a boca. Fazemos isso para "imprimir" o rosto e nos lembrarmos dele mais tarde. Às vezes, as pessoas podem perceber quando a pessoa com quem estão conversando não faz isso.

Na verdade, alguns médicos que trabalham com pessoas com demência reconhecerão que alguém tem demência quando o encontrarem. Às vezes, as pessoas com demência podem parecer perdidas, pois não movem os olhos propositalmente para examinar o ambiente, inclusive o rosto das pessoas que acabaram de conhecer.

Consequentemente, mais tarde, você terá menos capacidade de reconhecer as pessoas, pois não gravou suas características. Portanto, esse problema inicial de não reconhecer pessoas que acabamos de conhecer pode estar relacionado ao movimento ineficaz dos olhos para novos rostos, em vez de ser um distúrbio puro de memória.

O movimento dos olhos pode melhorar a memória?

No entanto, como a sensibilidade visual está relacionada ao desempenho da memória (mesmo usando testes não visuais), também estamos testando se fazer com que as pessoas façam mais movimentos oculares ajuda a melhorar a memória. As pesquisas anteriores sobre o assunto são variadas, mas alguns estudos descobriram que o movimento dos olhos pode melhorar a memória. Talvez isso explique por que descobrimos que as pessoas que assistem mais TV e leem mais têm melhor memória e menor risco de demência do que aquelas que não assistem.

Enquanto assistimos à TV ou lemos, nossos olhos passam de um lado para o outro da página e da tela da TV. Entretanto, as pessoas que leem com frequência também tendem a ter mais tempo de estudo. Uma boa educação proporciona uma capacidade de reserva ao cérebro, de modo que, quando as conexões no cérebro são danificadas, o resultado negativo é menor.

Em outros estudos, descobriu-se que os movimentos oculares da esquerda para a direita e da direita para a esquerda feitos rapidamente (dois movimentos oculares por segundo) melhoram a memória autobiográfica (a história de sua vida). Entretanto, alguns estudos sugerem que esse efeito benéfico do movimento dos olhos beneficia apenas pessoas destras. Não sabemos ao certo por que isso acontece.

Apesar dessas descobertas empolgantes, o tratamento de problemas de memória com o uso de movimentos oculares deliberados em idosos ainda não foi muito utilizado. Além disso, o uso de déficits nos movimentos oculares como diagnóstico não é um recurso comum, apesar das possibilidades da tecnologia de movimentos oculares.

Um dos gargalos pode ser o acesso a tecnologias de rastreamento ocular, que são caras e exigem treinamento para uso e análise. Até que estejam disponíveis rastreadores oculares mais baratos e fáceis de usar, não será possível usar os movimentos oculares como ferramenta de diagnóstico para Alzheimer em estágio inicial fora do laboratório.

* Eef Hogervorst é professor de psicobiologia na Loughborough University; Ahmet Begde é pesquisador em neuroreabilitação na Loughborough University; e Thom Wilcockson é professor de psicologia na Loughborough University Este artigo foi republicado do site The Conversation sob licença creative commons. Leia o artigo original aqui.