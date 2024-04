Powell diz que pode demorar mais do que o esperado para haver certeza sobre redução da inflação

(Reuters) - A série de dados decepcionantes que mostram uma inflação mais forte do que o esperado nos Estados Unidos significa que o Federal Reserve provavelmente precisará de mais tempo do que se pensava para ter certeza de que a inflação está no caminho para 2%, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta terça-feira.

"Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança", disse Powell durante um evento realizado no The Wilson Center, em Washington.

(Por Howard Schneider)