Polícia investiga desaparecimento de casal a caminho de baile funk no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito para investigar o desaparecimento de um casal que estava a caminho de um baile funk, no último sábado (13).

O que aconteceu

Lohanna Miranda e Darielson Azevedo estão desaparecidos desde o fim de semana. Eles teriam saído de moto do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixa Fluminense, onde moravam, para um baile na Nova Holanda, no Complexo da Maré. As informações, segundo a polícia, foram passadas pela família.

Até o momento, a polícia não sabe exatamente o que aconteceu com os dois. A suspeita dos familiares, em relato aos policiais, é de que eles teriam entrado por engano na Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte da capital fluminense, ao tentar fugir de uma blitz. As circunstâncias, entretanto, estão sendo averiguadas pela polícia.

O caso foi registrado na 59º DP de Duque de Caxias. A investigação está sob responsabilidade do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.