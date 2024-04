Polícia da Geórgia dispersa manifestantes contra projeto de lei sobre agentes estrangeiros

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - A polícia da Geórgia enfrentou manifestantes e os dispersou dos arredores do Parlamento do ex-Estado soviético nesta terça-feira, enquanto parlamentares debatiam projeto de lei sobre "agentes estrangeiros" considerado autoritário pela oposição.

O projeto de lei exige de organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior que se registrem como agentes sob influência estrangeira. É provável que seja aprovado em um Legislativo controlado pelo partido governista Sonho Georgiano e seus aliados.

Críticos argumentam que a legislação prejudicará a candidatura da Geórgia para ingressar na União Europeia.

Até 10.000 manifestantes se aglomeraram no lado de fora do Parlamento, número superior ao do dia anterior, para denunciar o projeto de lei aprovado por um comitê parlamentar na segunda-feira.

Policiais, alguns portando espingardas, ordenaram que os manifestantes se dispersassem e usaram o que pareceu ser uma substância de controle de multidões, como spray de pimenta, enquanto confrontavam a multidão.

Os manifestantes fugiram da região e, em questão de minutos, a parte de trás do prédio estava livre deles, embora muitos tenham permanecido ao longo da noite em outros acessos ao Parlamento.

O Ministério do Interior da Geórgia disse que um policial ficou ferido. Onze manifestantes foram presos.

(Reportagem de Felix Light; Reportagem adicional de Simon Lewis em Washington)