Petróleo fica quase estável com dados econômicos decepcionantes

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam ligeiramente mais baixos nesta terça-feira, depois que ventos econômicos contrários pressionaram o sentimento dos investidores, restringindo os ganhos das tensões geopolíticas com os olhos postos em Israel e em sua eventual resposta ao ataque do Irã ao território israelense no fim de semana.

Os futuros do petróleo Brent para entrega em junho fecharam com queda de 0,08 dólar, ou 0,1%, a 90,02 dólares o barril.

Os futuros do petróleo dos Estados Unidos WTI para entrega em maio caíram 0,05 dólar, ou 0,1%, a 85,36 dólares.

A série de dados decepcionantes mostrando uma inflação mais forte do que o esperado significa que o Federal Reserve provavelmente precisará de mais tempo do que se pensava anteriormente para estar confiante de que a inflação está a caminho de 2%, disse o presidente do Fed, Jerome Powell.

“Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que é provável que demore mais do que o esperado para alcançar essa confiança”, disse Powell durante um evento realizado no Wilson Center, em Washington.

“O aumento das taxas de juros está matando os mercados, pois parece que o Fed está preso na lama, enquanto a economia continua a inflacionar”, disse Tim Snyder, economista da Matador Economics.

Do lado da oferta, o Brent atingiu 92,18 dólares na sexta-feira, seu nível mais alto desde outubro, devido às preocupações de que o Irã responderia ao ataque de Israel em 1º de abril ao complexo de sua embaixada em Damasco. Mas os preços recuaram na segunda-feira, depois do contra-ataque iraniano a Israel no fim de semana ter sido menos prejudicial do que o previsto.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston e Alex Lawler em Londres; Reportagem adicional de Laura Sanicola em Washington, Sudarshan Varadhan em Cingapura e Deep Vakil em Bengaluru)