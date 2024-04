Pênis embutido: garoto de 9 anos enfrenta problema após operar fimose

A advogada campineira Carina*, 49, levou seu filho João*, hoje com 9 anos, para realizar a cirurgia de postectomia, conhecida como fimose, quando ele tinha três anos de idade. O pós-operatório correu bem, mas com o tempo, a mãe passou a perceber algo estranho no órgão genital do filho.

Na época, a ponta do pênis estava sendo espremida pela pele, como se fosse um triângulo. Só muitos anos depois, em comparação com meus sobrinhos, que percebi que o pênis do meu filho estava com aspecto de retraído. Retornei na médica que fez a cirurgia da fimose e ela me falou que eu estava equivocada, que era a fisiologia dele, mas não aceitei essa explicação. Carina

Carina procurou outro médico, que constatou o problema: embutimento de pênis. "A anatomia do pênis não é igual para todos os meninos. Há situações em que o pênis fica mais para dentro do corpo e apenas a pele (o prepúcio) fica visível. Nesse caso, o volume visível do pênis se deve majoritariamente ao excesso de pele, ou seja, à fimose propriamente dita", explica Ubirajara Barroso Jr., urologista que assumiu o caso de João e indicou uma cirurgia de desembutimento de pênis.

O urologista explica que, em casos como esse, se essa pele em excesso for retirada, o pênis permanecerá embutido e pode piorar o aspecto retraído, já que a porção visível, que era a pele, foi retirada com a cirurgia.

"Geralmente, a pele do prepúcio é firmemente aderida à haste peniana. Na condição, essa aderência não ocorre. É como se um lençol de pele cobrisse o genital. O órgão não fica exteriorizado de forma adequada", diz Marcos Giannetti Machado, coordenador do Departamento de Uropediatria da Sociedade Brasileira de Urologia.

O cirurgião que opera a fimose tem que reconhecer essa situação para não embutir ainda mais um pênis que já era um tanto intruso. Nesses casos, o cirurgião deve corrigir o pênis embutido juntamente com a fimose [o que não foi feito no primeiro procedimento de João]. Ubirajara Barroso Jr., urologista que assumiu o caso

De acordo com Barroso Jr., a situação é mais comum do que parece e pode haver uma falsa crença dos pais e muitos cirurgiões de que o pênis vai desembutir com o tempo, como na puberdade, quando há uma elevada produção de testosterona. "Infelizmente, apesar de o pênis crescer, ele ainda continuará embutido, gerando um desconforto com a autoimagem no homem. Muitos adultos, até mais velhos, têm essa sequela, referindo ter um pênis de criança", explica o urologista.

O que causa o embutimento de pênis?

De acordo com os especialistas ouvidos por VivaBem, as principais causas para o problema são:

defeitos anatômicos;

obesidade infantil;

edema linfático do escroto;

condição congênita.

Geralmente, a causa do pênis embutido é congênita, mas um fator de risco associado é a obesidade infantil, que já é um problema de saúde pública e pode fazer com que o pênis fique escondido nessa região gordurosa, dificultando a manipulação para higiene e até mesmo para micção. Marcos Giannetti Machado, coordenador do Departamento de Uropediatria da Sociedade Brasileira de Urologia

Qual o tratamento para pênis embutido?

Barroso Jr. explica que o procedimento consta na liberação do pênis e do ligamento (chamado fundiforme) que está na base do órgão e do saco escrotal dos tecidos internos que "os aprisionam".

"O ligamento é o suspensor do pênis, que liga o órgão ao púbis, responsável pela angulação e estabilidade do pênis ereto. Por essa razão, não deve ser cortado (seccionado). Em seguida, o pênis deve ser fixado na base do púbis e escroto para que ele não retraia novamente para o períneo", aponta o urologista.

Em casos em que há excesso de gordura do púbis, é necessária a dermolipectomia, que é a retirada desse gordura, para tornar o pênis mais visível.

"Faremos exatamente esse procedimento, exceto pela retirada da gordura. A correção do pênis embutido após a cirurgia de fimose é mais complexa que os outros casos dessa condição. Isso porque, ao desembutirmos o pênis, precisaremos cobri-lo com pele", aponta o urologista que é responsável pelo caso do garoto.

Infelizmente, grande parte da pele necessária para essa cobertura foi retirada na cirurgia de fimose, que ocasionou o problema. Nessa situação, temos que utilizar técnicas de avança de pele por retalhos locais para termos tecido suficiente para cobrir o pênis que se tornou mais aparente. Ubirajara Barroso Jr., urologista

Apesar de mais complexa, o médico garante que após a cicatrização, a aparência e funcionalidade do órgão genital não são comprometidas no futuro.

*Nomes alterados a pedido dos entrevistados