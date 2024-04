Grupo é suspeito de fraudar contratos públicos em SP para beneficiar o PCC

O Ministério Público faz hoje uma operação contra um grupo criminoso que fraudava contratos públicos em benefício do PCC, segundo o órgão. 14 pessoas foram presas e um mandado ainda falta ser cumprido.

O que aconteceu

O grupo é investigado por fraudes em licitação no estado de São Paulo. Segundo o MP, as empresas do grupo atuavam para frustrar a competição em processos de contratação de mão de obra terceirizada e atender a interesses do PCC.

São 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária em várias cidades de São Paulo. Entre os alvos de prisão cautelar estão agentes públicos, incluindo três vereadores de cidades do Alto Tietê e litoral. Os nomes ainda não foram informados. Os mandados foram expedidos na 5ª Vara Criminal de Guarulhos.

O grupo tem contratos públicos de mais de R$ 200 milhões. Segundo promotores, havia simulação de concorrência com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico.

Alguns contratos atendiam a interesse do PCC, que tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações e fazia a divisão dos valores obtidos ilicitamente. Os municípios com contratos sob análise são Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba e outros.

A operação acontece uma semana após o MP revelar que empresários de duas empresas de ônibus agiam em benefício do PCC em São Paulo. Segundo o MP, a UPBUs e TransWolff lavavam dinheiro do tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos em prol da facção criminosa.