PF faz operação em 8 estados contra investigados por atos golpistas do 8/1

A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes dos atos golpistas do 8/1.

O que aconteceu

São 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. As ordens são cumpridas no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. É a 26ª Fase da Lesa Pátria.

Segundo a PF, o dano causado ao patrimônio público está estimado em R$ 40 milhões. Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

188 pessoas já foram condenadas por envolvimento nos atos golpistas. A denúncia é oferecida pela Procuradoria-Geral da República e analisada pelo plenário do Supremo.

Outros 124 firmaram acordo por crimes de menor gravidade. Apenas os que respondiam por incitação ao crime e associação criminosa receberam ofertas. Eles estavam acampados em frente aos quartéis, mas a PGR não vê provas de que tenham participado da tentativa de golpe de Estado, de obstrução dos Poderes da República nem de dano ao patrimônio público.

Veja os mandados expedidos por estado

Busca e apreensão: