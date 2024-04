MC que relatou violência da PM em vídeo morreu após agressão, diz família

Um músico de 25 anos morreu em Santa Catarina após relatar em vídeo ter sido agredido por policiais militares.

O que aconteceu

Declaração de óbito do IML aponta que Jhonatan Votri, conhecido como MC Jotta V, morreu no último dia 10 após infecção pulmonar em decorrência de agressões. O documento informa que o rapaz foi agredido com objeto contundente. A agressão, segundo a família, ocorreu na madrugada do 6, em Içara, na região de Criciúma (a cerca de 194 km ao sul de Florianópolis).

"Vítima de agressão física, evoluiu com septicemia de origem pulmonar, ocasionando o óbito", diz o exame. Parentes do MC dizem que ele era perseguido pela PM havia dois anos. O músico, que também trabalhava como servente de pedreiro, tinha composições que protestavam contra a opressão policial.

Em vídeo, MC relatou agressões após a abordagem e disse que iria denunciar o caso para a Corregedoria da PM. "Acabei de levar uma abordagem. Soldado me oprimiu, fui reclamar e o outro policial ainda me deu soco na cara. Gravando esse vídeo porque vou lá na Corregedoria", disse Jhonatan em imagens obtidas pelo UOL. Ele mostra hematomas e identifica um dos policiais que acusou de agressão.

O músico disse ter sido jogado contra um alambrado e espancado. Em boletim de ocorrência obtido pelo UOL, ele relatou que foi abordado após sair de um posto de conveniência por após a meia-noite do dia 5 (uma sexta-feira). Ele negou ter reagido.

Em outro vídeo, um parente mostra o rosto ferido do músico. "Isso aí é imprudência de policial usando farda. Ele tá ruim e ninguém sabe o que ele tem (...) para mim tem que afastar um policial desse aí", afirma.

Pai cita coerção. Segundo Richard Votri, após a morte de seu filho, a polícia esteve em sua casa, em duas viaturas, para intimidá-lo.

Trecho da certidão de óbito de MC Jotta V Imagem: Arquivo pessoal

Eles estão nos coagindo, parece que até o médico que atestou a morte está com medo. A cidade é pequena, os amigos deles estão até sendo vigiados. Já chegou até ameaça pela internet.

Richard Votri, pai de Jhonatan

MC sentia fortes dores no peito, diz pai

O pai do MC disse ter levado o jovem ao menos cinco vezes ao hospital após o filho ter sido agredido. Porém, segundo Richard, o filho não recebeu atendimento adequado. Além disso, ele aponta que o rapaz foi liberado em todas as ocasiões mesmo sentindo fortes dores no peito. O UOL tenta contato com o hospital São Donato, de Içara. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.

Câmeras do local da abordagem não funcionam. De acordo com a defesa de Jhonatan, houve a busca por imagens de câmeras de segurança de locais próximos ao ocorrido, mas, os estabelecimentos procurados alegam que os aparelhos não funcionavam. Vídeos das câmeras corporais da PM também estão sendo solicitados.

O pai diz que o jovem já havia denunciado os PMs à Corregedoria. Segundo Richard, Jotta já havia sido agredido outras vezes e era alvo frequente dos policiais.

Nas redes sociais, a morte de Jhonatan gerou comoção. Amigos do MC afirmam que o jovem era ativo no cenário do funk catarinense e que os grupos do gênero musical estão constantemente na mira da polícia. "Era dedicado em sua carreira e tinha disposição e muitos sonhos a cumprir", publicou a gravadora do artista no Instagram.

Jhonatan tinha dois filhos e participava de eventos culturais e filantrópicos no Sul catarinense, relatam amigos.

Pai de Jhonatan Votri afirma que filho morreu após agressão da PM Imagem: Reprodução/Instagram

Ele deu entrada à noite no hospital com dor no peito, depois de agredido [no começo da madrugada do dia 6]. Foi liberado. No sábado retornou a dor dele. Na verdade nem parou a dor. Aí, já estava tudo inchado, e foi liberado de novo. Na terça-feira meu filho foi para o hospital. Voltamos às 16h30 e ele foi intubado às 17h. Duas da manhã meu filho morreu. Ele já tinha ido e voltado várias vezes.

Meu filho não tem histórico de doença pulmonar nenhuma. Ele trabalhava em obra e tudo, era forte. Ele teve um problema recentemente de pedra no rim, mas já estava se recuperando, nada a ver com o pulmão. Foi uma agressão. Na sexta-feira à noite, 0h03, de sexta para sábado, vamos provar isso.

Richard Votri, pai de Jhonatan

Outro lado

A Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina não se pronunciou sobre o caso. A reportagem tentou contato com a Polícia Cientifica de Santa Catarina, mas não houve resposta.

A Polícia Civil diz que abriu inquérito para apurar a causa da morte. "No momento, diligências estão sendo realizadas para a produção de provas e aguarda-se o laudo cadavérico do indivíduo, que apontará a causa da morte", diz a nota da Polícia Civil.

A Polícia Militar de Santa Catarina afirma que apura a conduta de Jhonatan e dos agentes. Segundo relatado, foi lavrado um Termo Circunstanciado contra o MC na noite do ocorrido. Veja a nota completa:

"Na segunda-feira (08.04.2024) foram recebidos na sede do 29º BPM em Içara o jovem Jhonatan Marques Votri, 25 anos, acompanhado de seu pai. O mesmo relatou ter sofrido agressões em uma abordagem policial de rotina ocorrida na madrugada de sexta para sábado (05 e 06.04.2024), na qual, inclusive, resultou na lavratura de um Termo Circunstanciado, em desfavor de Jhonatan. Prontamente foram iniciadas diligências e instaurado o Inquérito Policial Militar. Na data 10.04.2024, a Polícia Militar tomou conhecimento, através das redes sociais que Jhonatan Marques Votri havia falecido. Diante dos fatos, foram colhidos mais elementos de informação, como imagens de câmeras, arrolamos testemunhas e está sendo aguardando o laudo pericial do IGP, acerca da causa mortis, para que as devidas providências de apuração correta dos fatos possam ser realizadas. Sendo assim, PMSC envida todos os esforços para elucidar o mais brevemente os fatos a cerca da referida ocorrência."

Polícia Militar de Santa Catarina