MC Bin Laden diz que ansiedade atrapalha seu sono; qual a relação?

O funkeiro e ex-BBB MC Bin Laden, 30, contou em seu perfil no Instagram que vai iniciar tratamento para crises de ansiedade. Ele afirmou que o transtorno está atrapalhando seu sono.

"[No BBB 24], descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, não também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono. Eu estou com muita dor de cabeça nesse momento", disse.

"Como eu estou um pouco ansioso, vou procurar ajuda de profissionais e fazer algumas coisas também que possam me distrair um pouco", continuou.

Qual a relação entre insônia e ansiedade?

Geralmente, a ansiedade e a insônia estão relacionadas —a falta de sono pode ser um gatilho para pensamentos ansiosos em pessoas sensíveis ao transtorno, assim distúrbios do sono podem ser um dos diversos sintomas da condição mental, que também causa taquicardia ou náusea.

Quando você está com insônia, pensando como o seu tempo de sono diminuiu, como precisava estar sem olheiras para a reunião amanhã, o que fará para aguentar o dia seguinte, a ansiedade pode tomar conta da sua cabeça. Isso, é claro, se você tiver predisposição a ser uma pessoa ansiosa.

Já quem não tem ansiedade e tem insônia fica sem angústia na cama, mesmo sem dormir.

Por outro lado, quando estamos ansiosos, imaginando tudo que pode dar errado no mundo, aceleramos o cérebro e afastamos o sono, o que pode causar insônia, já que a mente não desliga. Assim, a insônia pode ser descrita até como um dos sintomas da ansiedade.

Ou seja, quem sofre de ansiedade tem maior tendência a ter insônia, e quem tem insônia pode agravar ou desenvolver crises de ansiedade pela falta de sono.

É claro que nem todo ansioso tem insônia e nem todo insone sofre com ansiedade, mas o perfil das pessoas com essas tendências costuma ser parecido, são mais exigentes, controladoras, perfeccionistas. Costumam ser aqueles que querem dar conta de tudo e, quando não conseguem, levam os problemas para a cama.

Como melhorar o sono e a ansiedade?

No caso de ansiedade, é importante consultar psicólogos ou psiquiatras para aprender a lidar com a agitação. Dependendo do caso, remédios podem ser indicados para ajudar a tranquilizar.

Quando o diagnóstico é de insônia, também podem ser receitados medicamentos, o uso deve ser sempre acompanhado por médico e em curto prazo, apenas para ajudar na reeducação e não fazer o paciente depender do remédio.

Independentemente da causa, especialistas afirmam que manter uma boa higiene do sono ajuda a dormir melhor. Veja dicas para conseguir manter uma rotina antes de ir para cama e turbinar a qualidade do sono:

Evite eletrônicos como celular e televisão: pelo menos 40 minutos antes de se deitar. A luz desses aparelhos desperta e inibe a melatonina, hormônio que induz ao sono.

Não deite na cama enérgico: se estiver muito empolgado, tente fazer uma atividade relaxante antes, para se preparar para dormir quando o cérebro não estiver funcionando em força total.

Tente manter uma rotina de horários: acorde na mesma hora e deite-se sempre no mesmo período.

Evite produtos com cafeína: não tome café, chá ou refrigerante de cola depois das 17h, para não despertar.

Álcool não é indicado: apesar de iniciar o sono mais rápido, bebidas alcoólicas aumentam a tendência de acordar durante a noite e respirar mal durante o sono.

Só ingira comidas pesadas até duas horas antes de dormir: refeições completas alteram o metabolismo e influenciam no sono. Se tiver fome, opte por algo leve como frutas.

Faça exercícios, mas no máximo até três horas antes de dormir: eles podem ajudar a cansar o corpo e dar mais sono ao fim do dia, mas termine de malhar, no máximo, três horas antes de dormir. Caso contrário, a atividade física pode acelerar o metabolismo e deixar você elétrico em um horário em que é necessário se acalmar.

Deixe seu quarto confortável: nem muito frio, nem muito quente, bem escuro, com pouco barulho e roupa de cama adequada para estação do ano. O travesseiro também é importante, você não deve ficar com a cabeça nem muito alta, nem muito baixa.

Durma de lado: a melhor posição para dormir bem é de lado (tanto faz qual), com os joelhos levemente dobrados em direção ao abdome.

Invista em exercícios de respiração e meditação: eles podem ajudar a relaxar antes do sono, se não conseguir dormir ou se despertar durante a noite.

Se não dormir em meia hora, levante-se: faça uma atividade mais monótona, como ler um livro, para ficar sonolento. Só volte ao quarto quando o sono aparecer. Ao ficar muito tempo na cama sem dormir e irritado, você pode ensinar o cérebro que o colchão não é um lugar de relaxamento, mas sim de estresse. Uma vez que essa ligação for estabelecida, fica ainda mais difícil dormir ali.

*Com informações de reportagem publicada em 12/11/2018