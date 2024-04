Luxo e 7 lugares: como é SUV de R$ 370 mil que campeão do BBB 24 vai levar

A final do BBB 24 entre Davi, Isabelle e Matteus acontece na noite desta terça-feira (16). Além do prêmio de R$ 2,92 milhões, o vencedor ou a vencedora do reality da TV Globo também levará para a casa um carrão.

Trata-se do novo Chevrolet Trailblazer. Com muito luxo, o SUV derivado da picape S10, que acaba de ser renovada, será lançado oficialmente em breve.

Como é o carro

Imagem: Divulgação

O Chevrolet Trailblazer 2025 chega apenas em maio às concessionárias Chevrolet. Os preços ainda serão divulgados.

Como referência, o Trailblazer atual, ainda sem as atualizações, tem preços sugeridos de a partir de R$ 368.550.

Dentre as novidades, o utilitário esportivo receberá a mesma reestilzação na dianteira que acaba de estrear na S10. Além disso, pela primeira vez terá na respectiva gama a versão High Country - que irá substituir a Premier como opção topo de linha.

Imagem: Divulgação

O novo Trailblazer terá as mesmas modificações mecânicas recentemente introduzidas na S10: na picape, o motor turbodiesel de 2.8 litros teve a potência e o torque elevados de 200 cv e 51 kgfm para, respectivamente, 207 cv e 52 kgfm. A exemplo da S10, o SUV também vai incorporar o novo câmbio de oito marchas, em substituição ao atual, de seis velocidades. A tração é 4x4 com reduzida.

Por dentro, o Trailblazer vai receber a central multimídia MyLink, que estreou há pouco na Chevrolet Spin e também na S10. O painel do Trailblazer foi redesenhado e o cluster passa a ser 100% digital.

Há ainda carregador de celular por indução, botão de partida e outras melhorias mecânicas na suspensão e na coluna de direção.

Imagem: Divulgação

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.