Início de construção de moradias para uma família nos EUA cai em março

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências para uma família nos Estados Unidos caiu em março, depois de grandes ganhos no mês anterior e, embora a demanda permaneça forte, o aumento das taxas de hipoteca está afastando compradores em potencial.

A construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 12,4% no mês passado para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,022 milhão de unidades, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Os dados de fevereiro foram revisados para cima, mostrando uma taxa de 1,167 milhão de unidades, em vez das 1,129 milhão informadas anteriormente.

As novas construções continuam a ser sustentadas por uma grave escassez de casas usadas à venda, com os dados mais recentes do governo mostrando 757.000 unidades habitacionais no mercado no quarto trimestre, bem abaixo do 1,145 milhão antes da pandemia de Covid-19.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos subiu para 7%, mostraram dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac, enquanto dados sólidos sobre o mercado de trabalho e a inflação sugerem que o Federal Reserve pode adiar um corte de juros esperado para este ano. Alguns economistas duvidam que o banco central dos EUA reduzirá os custos dos empréstimos este ano.

O Fed tem mantido sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho, após um total de 525 pontos-base de aumentos desde março de 2022.

O início de projetos habitacionais com cinco unidades ou mais caiu 20,8%, para uma taxa de 290.000 unidades. No geral, as construções de moradias recuaram 14,7%, para uma taxa de 1,321 milhão de unidades em março.

Economistas consultados pela Reuters previam que o início de construções cairia para 1,487 milhão de unidades.

(Reportagem de Lucia Mutikani)