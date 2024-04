'Gigante e eficiente': air fryer de 8 litros faz refeição para toda família

Se tem uma coisa que caiu no gosto do brasileiro nos últimos tempos, ela se chama air fryer. De olho nessa tendência, as marcas inundaram o mercado com modelos de diversos tamanhos e funções. Dentre os modelos que fazem sucesso na Amazon, parceira do UOL, está a Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 8L, da Mondial, que registrou mais de mil compras no mês passado.

O modelo está com 20% de desconto (em comparação com o preço do site da Mondial). Com capacidade de oito litros, o aparelho é "tamanho família", com um cesto quadrado de 700 cm² — o suficiente para preparar grandes porções de uma vez, como 25 cupcakes ou pães de queijo; dez postas de salmão; uma pizza ou um bolo grande.

O que essa air fryer tem de bom?

1.900 W de potência, o suficiente para torná-la rápida e eficiente mesmo com o cesto cheio.

Capacidade de oito litros e um cesto quadrado de 700 cm², considerado com a maior área plana do mercado.

Capaz de preparar grandes porções de uma vez, incluindo uma pizza ou um bolo grande, por exemplo.

Possui controle de temperatura até 200ºC e timer com desligamento automático.

Cesto removível, que facilita a retirada dos alimentos e a limpeza, além de ser revestido com Duraflon (antiaderente).

Peças removíveis são compatíveis com máquinas de lavar louça.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, essa air fryer da Mondial tem mais de 2.800 avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). Veja a seguir alguns comentários sobre ela:

Gigante e eficiente. Tem sido de muita ajuda no sítio, onde almoçam muitas pessoas. Dá conta de uma grande quantidade de comida.

Cleópatra Loiola

Melhor fritadeira disparada. Ela é maravilhosa, acabamento do cesto melhor do que a de cinco litros anterior que tinha que já era boa. Super-recomendo!

Emanuele Chrissie Borges Freire

Pensei que, pelo tamanho, demoraria mais para preparar, mas, não. Funciona muito bem, mesmo com o cesto cheio.

Rodrigo Andreassa

Ótima qualidade. Tamanho enorme, permite que faça todo o alimento de uma só vez.

Ca

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam que a fritadeira demora um pouco para esquentar e, assim, não seria indicada para preparo de pequenas porções. Também há compradores que citam dificuldade ao abrir o cesto e outros que criticam o aquecimento da parte externa do produto durante o uso.

De início, gostei. É linda e bem grande mesmo...Mas, infelizmente, é difícil de abrir o cesto. É que a proteção de plástico não libera suficientemente o botão de abrir... Daí a dificuldade.

S Juceny M Oliveira

Para quem tem uma air fryer pequena funcionando, vale a pena pegar esta, pois cabem, por exemplo, quatro hamburgers, cabem espetinhos com cabo e tudo, muito útil. Porém, para esquentar aquele pão, uma coxinha, aquele lanche mais rápido e pequeno, ela tem um delay para chegar à temperatura ideal. Mas é isto mesmo o esperado, não haverá uma outra marca que seja diferente disto.

Rafael P.

Ótimo produto. Realmente é gigante, porém, justamente pelo tamanho imenso, deixa o cesto bem pesado -- o que era de se esperar. Mas os defeitos que achei são os seguintes: ao usar, esquenta tudo, ao ponto de precisar usar um pano caso precise encostar em qualquer parte externa da air fryer. Outro defeito que achei foi que, ao retirar o cesto, ela não pausa o aquecimento. Mas apesar desses problemas, estamos bem satisfeitos.

Miguel Gonçalves

