Expectativa para Selic no fim de 2024 passa de 9,00% para 9,13% ao ano no Focus do BC

Na esteira de um cenário externo adverso e mudanças na meta fiscal no País, o mercado elevou para 9,13% ao ano a mediana das previsões no Relatório de Mercado Focus do Banco Central para Selic no encerramento de 2024, depois de 15 semanas de estabilidade. Considerando apenas as 64 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 passou de 9,00% ao ano para 9,25%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a Selic pela sexta vez consecutiva em 0,50 ponto porcentual, para 10,75% ao ano em março.

O colegiado mudou a sinalização e indicou que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para a próxima reunião - no singular, e não no plural.

No encontro de março, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.

No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 8,50%, como já está há 19 semanas. Considerando apenas as 62 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 passou de 8,75% ao ano para 8,50%.

Para 2026, a projeção seguiu em 8,50% pela 37ª semana consecutiva. Para 2027, a estimativa também seguiu em 8,50%, onde se mantém por 36 semanas.