Ex-ministro de Bolsonaro é nomeado para cargo em ministério de Lula

Helder Melillo Lopes Cunha Silva, ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para exercer o cargo no Ministério das Cidades.

O que aconteceu

A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (15). Cunha Silva será secretário-executivo da pasta, que hoje é comandada por Jader Barbalho Filho.

O cargo é tido como de confiança e considerado como o posto de número de dois em um ministério.

Cunha Silva foi secretário-executivo do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional). Chegou a atuar como ministro interino da pasta, por curto espaço de tempo, após a exoneração de Daniel de Oliveira Duarte Ferreira em dezembro de 2022.