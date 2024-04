Esboço de retrato de Churchill, queimado pelo político, será leiloado

Um esboço criado pelo pintor britânico Graham Sutherland antes de um famoso retrato de Winston Churchill, rejeitado por seu modelo e que acabou queimado, será leiloado em junho, anunciou nesta terça-feira (16) a casa Sotheby's.

Em 1954, para celebrar os 80 anos do então primeiro-ministro britânico, o Parlamento encarregou Graham Sutherland, um dos artistas mais renomados da época, de pintar um retrato do carismático líder, cujo segundo mandato em Downing Street chegava ao fim.

Churchill não gostou nada da obra e se recusou a assistir à cerimônia para sua apresentação, antes de ser convencido do contrário, lembra a Sotheby's em um comunicado.

Uma parte da imprensa conservadora também não gostou de como o herói da Segunda Guerra Mundial foi representado no quadro.

Churchill e sua esposa nunca exibiram a obra em Chartwell, sua residência em Kent, ao sul de Londres, e inclusive a queimaram.

Porém, vários esboços e rascunhos de Sutherland foram conservados, entre eles, o que será leiloado pela Sotheby's, avaliado entre 500 mil e 800 mil libras (entre 3,2 milhões e 5,1 milhões de reais).

Antes do leilão, previsto para 6 de junho em Londres, o quadro será exposto durante alguns dias a partir de quarta-feira no Palácio de Blenheim, imponente castelo do sul da Inglaterra, onde nasceu Winston Churchill.

