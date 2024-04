Economia chinesa cresce 5,3% no primeiro trimestre e analistas questionam se recuperação é sustentável

Na China, o Escritório Nacional de Estatísticas publicou uma avalanche de números muito aguardados e atenciosamente examinados pelo mundo inteiro. O crescimento chinês, por exemplo, aumentou 5,3% no primeiro trimestre. É melhor do que o esperado, mas analistas questionam se isso significa um avanço para a segunda economia do mundo.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI na China, e Chi Xiangyuan, da RFI em Pequim

Há um suspiro de alívio nesse número de 5,3% que domina as manchetes. Alguns analistas ainda apostavam ontem em um "encolhimento da economia chinesa", de acordo com um artigo da AFP. É uma recuperação mais forte do que o esperado, com resultados que foram particularmente aguardados e examinados por agências, bancos e analistas.

Depois de uma leve recuperação após a reabertura das fronteiras pós-Covid, há pouco mais de um ano, o crescimento chinês estagnou, prejudicado pela crise imobiliária e consumo em baixa.

"O desenvolvimento de alta qualidade da China permitiu novos avanços no primeiro trimestre. A economia nacional manteve seu ímpeto de recuperação e teve um bom começo", declarou Sheng Laiyun, vice-diretor do Centro Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), bastante sorridente nesta manhã durante a coletiva de imprensa.

Recuperação sustentável?

Entre os pontos positivos medidos nos primeiros meses deste ano, observa-se um aumento na demanda de produção, a relativa estabilidade do emprego - relativa, porque parte das estatísticas foram removidas das tabelas oficiais, incluindo o desemprego de jovens graduados. Portanto, é necessário ter cuidado com os números - o NBS menciona uma ligeira diminuição: 5,2% para a taxa de desemprego urbano em março, contra 5,3% em janeiro e fevereiro. Isso favorece o retorno da confiança. O investimento privado aumentou 0,5%. O que estraga, no entanto, é o mercado imobiliário, que continua em queda. Mas para os especialistas, isso poderia ajudar a reativar o mercado.

"A ideia é tentar transformar essa queda de preços em vantagem", segundo Yan Yuejin, diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa Yiju, especializado em imóveis em Xangai. "Porque isso significa que o custo inicial de compra dos bens diminui. Cada uma das províncias e regiões da China deve acelerar a promoção de políticas de aquisição de imóveis, com base nessa queda de preços. Também observamos, desde o ano passado, um aumento nas compras no mercado de imóveis usados. Trata-se de canalizar o dinheiro das vendas para o novo, com programas de "troca de antigo por novo", por exemplo. Por fim, ainda há regiões que praticam políticas restritivas de acesso à habitação. Essas restrições precisam ser levantadas, considerando que o mercado imobiliário hoje é impulsionado por uma demanda real. O afrouxamento dessas políticas não deve levar a um aumento da especulação."

Outros indicadores de uma verdadeira recuperação

A produção industrial aumentou 4,5% em relação ao ano anterior, mas para os outros setores continuam em ritmo de espera. Esse salto também está relacionado ao fato de que o início de 2023 foi particularmente ruim, explica Alicia Garcia Herrero. A economista-chefe para a Ásia-Pacífico na Natixis em Hong Kong, não errou em suas previsões ontem, anunciando + 5% no primeiro trimestre e um crescimento de 4,8% no ano, o que não está muito longe da meta de 5% estabelecida pelo governo chinês.

"Previmos essa recuperação para um pouco mais de 5%, porque o consumo se recuperou em janeiro e fevereiro passados." A especialista em economia chinesa fala em "efeito base": "se compararmos os números deste ano com os do ano passado, que foram horríveis, então não foi difícil ter um crescimento mais positivo este ano".

"Mesmo os resultados das exportações foram ruins no ano passado", continua Herrero. "Nos dois primeiros meses do ano, tivemos um aumento de 7,7% nas exportações. Há, é verdade, a má surpresa de março, onde as exportações caíram novamente. No entanto, também sabemos que as pressões deflacionárias não desapareceram. Em termos de preços de produção, estamos piores que o Japão na década de 1980. O mesmo vale para os números de preços ao consumidor. Portanto, temos uma recuperação e prevemos um crescimento de 4,8% este ano, não muito longe das metas do governo chinês."

Ela lembra, no entanto, que mais uma vez, os problemas fundamentais não foram resolvidos: baixo consumo, deflação, excesso de capacidade de produção e contração dos mercados no exterior, que continuam a se fechar, como na Europa com a abertura de novas reclamações na OMC contra a China.