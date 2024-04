Dow sobe com avanço da UnitedHealth, mas rendimentos mais altos e tensões no Oriente Médio limitam ganhos

(Reuters) - O índice Dow Jones Industrial Average superava seus pares nesta terça-feira, após resultados otimistas da seguradora de saúde UnitedHealth, enquanto os rendimentos mais altos dos Treasuries e o conflito no Oriente Médio mantinham os investidores cautelosos.

A UnitedHealth, componente do Dow, avançava 5,9% depois que a seguradora de saúde superou as expectativas de lucro ajustado para o primeiro trimestre.

Outras seguradoras de saúde, como a Humana, a CVS Health e a Centene, ganhavam entre 0,3% e 1,2%.

O Morgan Stanley subia 2,4% depois de superar as estimativas de lucro do primeiro trimestre, impulsionado por um ressurgimento do setor de bancos de investimento.

"Os relatórios corporativos da manhã foram bons. Mas, mais do que isso, o mercado está apenas buscando um fundo do poço de sua recente liquidação", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments.

"A recuperação mais ampla do mercado estava realmente ligada a uma visão de taxas mais baixas. E, pelo menos por enquanto, isso parece ter desaparecido e há mais escolha de ações individuais com base em resultados do que apenas na compra de índices."

Enquanto isso, o gabinete de guerra de Israel deve se reunir pela terceira vez em três dias, segundo uma autoridade, para decidir sobre uma resposta ao primeiro ataque direto do Irã, em meio à pressão internacional para evitar uma nova escalada nos conflitos no Oriente Médio.

Os ganhos, no entanto, eram mantidos sob controle, já que o rendimento do título de dez anos dos EUA atingiu novas máximas em cinco meses, um dia após dados mostrarem que as vendas no varejo dos EUA aumentaram mais do que o esperado em março, indicando ainda mais um primeiro trimestre sólido para a economia dos EUA.Várias autoridades do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, falarão ao longo do dia, e os investidores estarão atentos a pistas sobre a posição do banco central em relação à flexibilização da política monetária.

O Dow Jones subia 64,05 pontos, ou 0,17%, a 37.800,06 pontos. O S&P 500 tinha queda de 12,57 pontos, ou 0,24%, a 5.049,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 19,24 pontos, ou 0,12%, a 15.865,78 pontos.