'Mente tranquila': dispositivo promete proteger aparelhos de picos de luz

Se você enfrenta quedas de energia em casa, contar com um dispositivo que protege os aparelhos eletrônicos é importante para evitar prejuízos. Um dos produtos oferece essa proteção é vendido pela marca Intelbras, na Amazon, parceira do UOL.

O item é um sucesso de vendas, com 200 compras só no mês passado. A seguir, explicamos como o produto funciona e mostramos o que diz quem o comprou.

O que esse dispositivo tem de bom?

Protege eletrônicos contra curto-circuito e sobrecarga elétrica.

É bivolt e tem duas tomadas.

Oferece proteção nos três condutores de entrada (fase, neutro e terra).

Também tem proteção térmica, o que evita o aumento de temperatura durante surtos da rede.

Possui LED que indica a proteção ativa dos aparelhos conectados.

Tem filtro de linha contra interferência e ruídos, para melhorar o áudio e imagem de equipamentos ligados.

Dá para escolher entre as opções de cores preta e branca.

O que diz quem o comprou?

Consumidores que adquiriram esse dispositivo deixaram mais de 5.000 avaliações e citaram pontos positivos como o custo-benefício. A nota média deixada por eles é de 4,8 (do total de cinco). Veja alguns dos comentários.

Mente tranquila sabendo que nada vai queimar. Tive vários picos de luz aqui em casa desde que comprei e tudo segue funcionando bem, com a luz azul ligada (que indica que o protetor elétrico ainda cumpre sua função). Coloquei na máquina de lavar, geladeira e computador. Valeu a pena. Só não consegui colocar na TV, que fica na parede, porque ele é muito grande. Quem passa pelo menos, com a tomada da TV atrás da mesma, precisa procurar outro mecanismo.

Adriany Oliveira

Sou baixista, gravo vídeos pras redes sociais e comprei o produto na tentativa de amenizar os chiados nas gravações feitas no computador. Chiados esses vindos de uma elétrica meia-boca e de instrumentos sem a devida blindagem. Não tava muito confiante quando comprei, mas fui surpreendido. Ao menos no meu caso resolveu meu problema, diminuiu a chiadeira em uns 90%, sem brincadeira. Muito satisfeito.

Marcio Cardoso

Visual tecnológico e funcionalidade excepcional. Tenho muitas oscilações de energia por aqui e ele me deixa bem tranquilo com relação aos meus eletrodomésticos.

Paulo Costa

Perfeito na sua funcionalidade. Já tinha e segurou perfeitamente os picos de luz, impedindo que minha geladeira, freezer e micro-ondas queimassem. Por isso, eu comprei para colocar nas TVs e máquina de lavar.

Carla

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que relatam problemas como o tamanho do dispositivo, que pode cobrir outras saídas da tomada (em caso de tomada dupla ou tripla). Outros compradores também comentaram que o produto tem capacidade para corrente 10 amperes e não suporta 20 amperes.

Dispositivo enorme, que cobriu outras duas saídas da minha tomada. Tenho uma tomada tripla na parede e, ao colocar esse dispositivo de proteção na primeira entrada, ele cobriu as outras duas entradas, inutilizado as conexões. Caso você tenha tomada dupla ou tripla como a minha, considere comprar pelo menos o dispositivo duplo. Como só uso a TV nela, predominantemente então esta OK, mas atrapalha.

Bia

Tomada tem só 10 A. O produto é bom, mas não aguenta 20 amperes.

Lucas C

