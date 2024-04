Cannes : documentário brasileiro "A queda do céu" é selecionado para Quinzena dos Realizadores

O documentário brasileiro "A queda do céu", dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, foi selecionado para ser exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pela organização da mostra paralela. O Brasil está presente em várias seleções do evento, inclusive na corrida pela Palma de Ouro.

"A queda do céu" é uma produção ambientada na região da Amazônia e se inspira no livro de mesmo nome assinado pelo xamã Davi Kopenawa e o antropólogo francês Bruce Albert. Trazendo uma reflexão sobre a predação generalizada dos povos indígenas, o filme é falado principalmente na língua Yanomami.

Essa não é a primeira vez que Eryk Rocha apresenta seu trabalho em Cannes. Em 2016 o filho de Glauber Rocha competiu com o "Cinema Novo", quando venceu o Olho de Ouro, prêmio de melhor documentário.

A Quinzena dos Realizadores celebrará sua 56ª edição com 21 longas-metragens e oito curtas-metragens. A mostra também selecionou filmes da Espanha ("Volveréis", de Jonás Trueba), Argentina ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", de Hernán Rosselli) e Chile ("Los hiperbóreos", de Cristóbal León e Joaquín Cociña).

Outros destaques são os filmes independentes dos Estados Unidos, que incluem "Christmas Eve in Miller's Point", de Tyler Taormina, com Francesca Scorsese e Sawyer Spielberg, dois integrantes de famílias consagradas de Hollywood. Também foram selecionados o francês "Les pistoles en plastique", de Jean-Christophe Meurisse", e o primeiro filme do diretor palestino Mahdi Fleifel, "To a land unknown".

Mais brasileiros em Cannes

O cinema brasileiro está representado em várias mostras desta 77ª edição do festival de Cannes. Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino", ao lado de grandes nomes do cinema mundial como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yórgos Lánthimos, Kirill Serebrennikov, Miguel Gomes ou Jacques Audiard. Rodado no segundo semestre de 2023 no Ceará, estado natal do cineasta, o longa é uma "história de amor" protagonizada por Fábio Assunção.

O filme brasileiro, "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo, também estará em Cannes. O longa sobre uma temática ambiental, produzido pela brasileira Paula Gastaud, foi um dos dez projetos selecionados pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

Já o cineasta Marcelo Caetano irá disputar a Semana da Crítica com "Baby", seu segundo longa-metragem. A mostra paralela, é uma das mais importantes do Festival de Cinema de Cannes.

Além disso, a SPcine participará do Marché du Film. A presença da comitiva da agência de cinema de São Paulo no festival francês faz parte de uma política de internacionalização da Spcine que já passou pelo SXSW, nos Estados Unidos, e pelo European Film Market, na Alemanha."

(Com informações da AFP)