BofA tem queda no lucro com aumento de provisões, mas ainda supera estimativas

Por Mehnaz Yasmin e Saeed Azhar

(Reuters) - O Bank of America relatou uma queda no lucro do primeiro trimestre, à medida que reservou mais dinheiro para provisões, mas ainda assim superou as estimativas com aumento das receitas no segmento de banco de investimentos.

A economia resiliente dos Estados Unidos, o dinamismo das ações e uma série de grandes acordos reacenderam as expectativas de uma recuperação incipiente nos negócios, embora os executivos do setor tenham expressado um otimismo cauteloso.

As receitas provenientes das taxas de banco de investimentos saltaram 35% o trimestre sobre o ano anterior, para 1,6 bilhão de dólares, compensando parcialmente uma queda nos pagamentos de juros devido à baixa demanda dos tomadores de empréstimos.

No mês passado, o diretor financeiro do banco norte-americano, Alastair Borthwick, disse que esperava que a receita de banco de investimentos aumentasse de 10% a 15% no primeiro trimestre.

As receitas do segmento também aumentaram nos rivais JPMorgan Chase e Citigroup no primeiro trimestre, impulsionadas por ganhos nos mercados de dívida e de ações.

Excluindo itens não recorrentes, o Bank of America lucrou 83 centavos de dólar por ação no trimestre encerrado em março, superando com folga a estimativa média dos analistas de 76 centavos de dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

Sua receita de vendas e trading subiu 2%, chegando a 5,2 bilhões de dólares, com ações contribuindo com um salto de 15% e moedas e ativos de renda fixa registrando um declínio de 4%.

"Os negócios de vendas e trading do Bank of America continuaram seu forte impulso em 2023 neste trimestre, registrando o melhor primeiro trimestre em mais de uma década", disse o presidente-executivo, Brian Moynihan.

O Bank of America reservou 1,3 bilhão de dólares em provisões no primeiro trimestre, acima dos 931 milhões de dólares do ano anterior.