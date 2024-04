Armeira de filme de Baldwin é condenada a 18 meses de prisão

NOVA YORK, 16 ABR (ANSA) - Hannah Gutierrez-Reed, a armeira do filme "Rust", foi condenada a 18 meses de prisão por homicídio culposo pela morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do longo estrelado por Alec Baldwin, informou a justiça norte-americana na última segunda-feira (15).

Com a decisão, a mulher terá de cumprir pena em uma prisão do Novo México. Baldwin, que segurava a arma com que foi disparado o tiro letal em outubro de 2021, também foi indiciado por homicídio culposo. Seu julgamento, porém, começará em julho.

O juiz do caso recusou o pedido de liberdade condicional da defesa, justificando que Gutierrez-Reed afirma que "sente muito", mas "não demonstrou nenhum remorso por sua conduta específica".

"Não sou um monstro", disse a jovem chorando.

O trabalho no set de gravação de "Rust" foi seu primeiro emprego no ramo herdado do pai, um famoso armeiro de Hollywood. "Eu era jovem e ingênua, mas sempre fiz o meu melhor", acrescentou ela, pedindo para ser liberada para fazer qualquer coisa, inclusive aulas e serviço comunitário.

O incidente durante a filmagem do filme produzido e estrelado por Baldwin ocorreu em outubro de 2021, em um rancho do Novo México. Além da morte da diretora de fotografia, a tragédia deixou o diretor Joel Souza ferido.

A decisão da justiça norte-americana aumenta o risco para Baldwin, que inicialmente escapou, mas foi indiciado uma segunda vez por homicídio culposo.

Nos últimos dias, preparando o julgamento de julho, a promotoria do Novo México divulgou um dossiê no qual afirma que o ator "mentiu descaradamente" e mudou sua história várias vezes nas horas e dias que se seguiram à tragédia.

"Assistir à conduta de Baldwin no set de Rust foi como observar um homem que não tinha controle sobre suas emoções e nenhuma preocupação com o impacto que sua conduta poderia ter sobre os outros", escreveu o promotor Karl Morrissey em resposta aos depoimentos de testemunhas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.