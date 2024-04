Ao menos 18 rebeldes maoistas mortos em confrontos com as forças de segurança na Índia

Ao menos 18 rebeldes maoistas morreram em confrontos com as forças de segurança no leste da Índia, informou a polícia nesta terça-feira (16).

Os guerrilheiros morreram no estado de Chhattisgarh, onde este ano ocorreram várias operações contra os rebeldes que estão em uma insurreição desde 1967.

O inspetor-geral da polícia do distrito de Bastar, Sundarraj Pattilingam, afirmou que os 18 rebeldes morreram na área de Kanker, ao sul da capital do estado, Raipur, e que três agentes das forças de segurança ficaram feridos.

Quase 70 insurgentes maoistas morreram na Índia desde o início do ano, segundo números da polícia, a maioria no estado de Chhattisgarh.

A Índia mobilizou dezenas de milhares de soldados para lutar contra os maoistas em uma área conhecida como "Corredor Vermelho", uma faixa que passa por estados do centro, sul e leste do país, e conseguiu reduzir o território onde opera a insurreição.

A guerrilha naxalita afirma que luta pelos moradores das áreas rurais e pelos marginalizados. Seus redutos ficam em regiões nas quais grande parte da população vive na pobreza, sem acesso aos serviços básicos.

bb/gle/ssy/an/mb/fp/aa

© Agence France-Presse