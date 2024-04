Zagueiro da Roma tem noite tranquila após mal súbito em campo

UDINE, 15 ABR (ANSA) - O zagueiro da Roma Evan Ndicka passou uma noite tranquila no hospital após ter se sentido mal durante a partida contra a Udinese pela Série A da Itália, no último domingo (14).

O defensor marfinense de 24 anos ainda está internado no Hospital de Údine, que não prevê divulgar boletins médicos, já que as informações serão geridas diretamente pela Roma.

Espera-se que o clube revele nas próximas horas quando o zagueiro receberá alta.

Ndicka caiu no gramado aos 25 minutos do segundo tempo e foi socorrido imediatamente, porém sem a necessidade de desfibriladores ou de manobras de reanimação.

Inicialmente, suspeitou-se de parada cardíaca, mas essa hipótese foi descartada pelos médicos após exames. Ainda não se sabe, no entanto, a causa do mal-estar. A partida acabou suspensa com o placar em 1 a 1. (ANSA).

