Teto de mercado desaba e deixa ao menos 15 feridos em Diadema (SP)

Do UOL, em São Paulo

O telhado de um mercado desabou na tarde desta segunda-feira (15) em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Ao todo, 15 pessoas receberam atendimento médico, informou a prefeitura da cidade.

O que aconteceu

Nove pessoas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), segundo a prefeitura. Seis foram levadas ao HM (Hospital Municipal Dra Zilda Arns) — duas delas mais graves, mas sem risco de morte — e outras duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Central. Um dos atendidos recusou transporte até um hospital.

Bombeiros socorreram mais duas vítimas. Elas foram levadas para o Hospital Universitário, na cidade de São Bernardo, também com ferimentos leves.

Outras quatro pessoas chegaram por meios próprios ao HM. "O número de vítimas é preliminar e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas", completou a prefeitura.

O teto caiu por volta das 16h. O acidente aconteceu no mercado Vencedor, que fica na Avenida Casa Grande, 230, em Diadema.

A causa do desabamento ainda não foi esclarecida. A Defesa Civil de Diadema informou que irá interditar o local após a perícia. Em nota, a prefeitura afirmou que o mercado Vencedor estava em dia com toda a documentação necessária junto à administração municipal, bem como com AVCB vigente até outubro de 2024.

Vídeo mostra mercado destruído. Nas redes sociais, um morador postou uma gravação do local. Segundo ele, havia feridos do lado de fora do mercado também.

O supermercado informou que está comprometido em colaborar com as investigações. "Estamos monitorando de perto a situação e forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos e expressamos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias neste momento difícil", afirmou a rede em nota.