Sem acordo, Felipe Anderson trocará Lazio por Palmeiras

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O jogador brasileiro Felipe Anderson anunciou nesta segunda-feira (15) que deixará a Lazio por falta de acordo sobre a renovação de seu contrato.

Quase simultaneamente, o Palmeiras anunciou que firmou um pré-contrato com o atleta.

"Por respeito à Lazio e a todo o seu povo que sempre me apoiou, comunico que não consegui acordo para a renovação do contrato com o clube, e portanto seguirei por outro caminho na próxima estação", contou.

O jogador seguirá atuando pelo time até o fim da temporada e partirá para São Paulo a partir de julho. O contrato no Palmeiras será até dezembro de 2027.

"Sempre demonstrei com os fatos o meu profissionalismo e o meu esforço pela Lazio, e portanto garanto que continuarei me dedicando até o último dia do contrato para honrar esta camisa.

Obrigado por tudo", escreveu.

Formado na base do Santos, Anderson passou 11 anos na Europa, onde começou justamente pelo time biancoceleste, com passagens por West Ham (Inglaterra) e Porto (Portugal). (ANSA).

