Segundo longa do brasileiro Marcelo Caetano é selecionado para a Semana da Crítica de Cannes

Marcelo Caetano irá disputar a Semana da Crítica com "Baby", seu segundo longa-metragem, anunciou nesta segunda-feira (15) a direção do evento. A mostra paralela, uma das mais importantes do Festival de Cinema de Cannes, acontece de 15 a 23 de maio.

Onze longas-metragens foram selecionados para a 63ª Semana da Crítica, entre os mais de 1.050 filmes enviados de todo o mundo. Apenas sete estão na competição, sendo cinco obras de estreia. O brasileiro "Baby" irá disputar o prêmio com filmes dos Estados Unidos, Taiwan, Belgica, França, Egito e Argentina.

O filme de Marcelo Caetano "faz um perfil vibrante de um jovem marginal que tenta sobreviver em São Paulo", descreve o comunicado da mostra. O longa é "um melodrama queer, duro e suave ao mesmo tempo, que ilustra, através de um romance atual, a difícil realidade social do país", completa o texto.

O cineasta brasileiro estreou na direção com o curta "A Tal Guerreira", de 2008, e começou a ficar conhecido com o premiado "Corpo Elétrico", de 2017, seu primeiro longa de temática LGBTQIA+.

O cineasta espanhol Rodrigo Sorogoyen será o presidente do júri da Semana da Crítica. A seleção de curtas-metragens da mostra será revelada na semana que vem. No ano passado, o Brasil foi representado na mostra pelo filme "Levante", de Lillah Halla.

Brasil em Cannes

O Brasil também está presente na seleção oficial do 77° Festival de Cinema Cannes, revelada na semana passada. Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino", ao lado de grandes nomes do cinema mundial como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yórgos Lánthimos, Kirill Serebrennikov, Miguel Gomes ou Jacques Audiard. Rodado no segundo semestre de 2023 no Ceará, estado natal do cineasta, o longa é uma "história de amor" protagonizada por Fábio Assunção.

Outro filme brasileiro, "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo, também estará em Cannes. O longa, sobre uma temática ambiental produzido pela brasileira Paula Gastaud, foi um dos dez projetos selecionados pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

O maior festival de cinema do mundo acontece de 14 a 25 de maio. Novas obras brasileiras ainda têm chances de participar da competição oficial que será ampliada nos próximos dias, assim como na Quinzena de Cineastas, a segunda mostra paralela mais importante do Festival de Cannes, que ainda não foi anunciada.