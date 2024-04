Quem deve tomar vacina de dengue no SUS? Crianças de 10 a 14 já podem em SP

As crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue em 2024. O grupo concentra o maior número de hospitalizações, depois de pessoas idosas, e deve receber duas doses pelo SUS (Sistema Único de Saúde) — o intervalo entre elas é de 3 meses.

A distribuição de vacinas começou por 686 municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão da dengue e com maior predominância do sorotipo DENV-2 (a dengue tem quatro sorotipos). Consulte o site da prefeitura da sua cidade para saber mais.

O Ministério da Saúde havia priorizado crianças de 10 a 11 anos, mas ampliou a faixa etária diante da baixa procura, por isso é importante que pais e responsáveis levem seus filhos.

Os idosos e crianças menores de 10 anos ainda não entraram no grupo prioritário de SUS, mas podem tomar a vacina —testada e aprovada para pessoas de 4 a 60 anos— na rede particular. Duas doses custam R$ 780 a R$ 980, mas estão em falta em diversos laboratórios, clínicas e farmácias.

Vacina liberada na cidade de São Paulo

Na cidade de São Paulo, todas as crianças dessa idade já podem tomar a vacina nas 471 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMAs/UBSs integradas.

UBS: de segunda a sexta-feira das 7h às 19h

AMA e UBS integrada: de segunda a sábados das 7h às 19h

Antes, as doses estavam disponíveis apenas para moradores ou estudantes das regiões de Itaquera e Vila Jaguara, locais com maior número de casos absolutos e taxa de incidência da doença. A prefeitura chegou a dizer que a vacina seria aplicada nas escolas, mas mudou a orientação.

Mais informações sobre o calendário de vacinação estão disponíveis na página da prefeitura.

Quais documentos é necessário levar

A criança precisa estar acompanhada de um responsável

Portando documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência ou escolar

Quem não pode ser vacinado?

Quem estiver com dengue, suspeita da doença ou pegou dengue num prazo de seis meses (é necessário esperar seis meses para tomar a vacina, de acordo com o Ministério da Saúde)

A pessoas que tenham demonstrado hipersensibilidade à dose anterior da vacina

Imunossuprimidos

Explosão de dengue no Brasil

O Brasil vive uma explosão no número de casos de dengue: mais de 1,8 milhão de registros prováveis.

A alta incidência da doença fez 11 estados decretarem situação de emergência.

O Ministério da Saúde diz ter comprado todo estoque disponível de vacinas contra a dengue em 2024 e 2025. O laboratório tem uma produção limitada de doses. A única vacina aprovada no país é a Qdenga, da empresa japonesa Takeda Pharma.

A dengue no Brasil está ficando mais grave. Nos últimos dez anos, houve uma mudança de padrão. Além da altas nos casos, nota-se um aumento da gravidade da doença e de hospitalizações, de acordo com a Fiocruz Minas.

As mudanças climáticas podem ajudar a explicar isso: com o aumento da temperatura global, propicia-se um ambiente mais favorável à proliferação do mosquito.

Como as doses preveem intervalo de 3 meses, a proteção deve funcionar apenas para uma próxima epidemia.

Fique atento aos sintomas da dengue

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de sintomas, procure uma UBS e não use remédio sem orientação.

Acabe com focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Elimine qual local que posso armazenar água: mantenha a caixa d'água fechada, calhas limpas, pratos das plantas com areia, piscinas tratadas, vire garrafas e pneus, fique de olho em recipientes e cuide do lixo.

Use repelente.