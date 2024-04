Produção de aço sobe 6% no 1º tri; importações crescem 25%, diz Aço Brasil

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de aço bruto subiu 6,2% no primeiro trimestre deste ano frente ao mesmo período em 2023, para 8,3 milhões de toneladas, à medida que as importações cresceram 25,4% ano a ano, para 1,3 milhão de toneladas, mostraram dados do Instituto Aço Brasil nesta segunda-feira.

Na comparação com fevereiro, a produção de aço em março ficou estável (+0,3%), em 2,8 milhões de toneladas, enquanto as importações avançaram 8,9%, para 486 mil toneladas, superando a média mensal de 2023, que foi de 419 mil toneladas. A China representa 60% das importações.

O Instituto Aço Brasil destacou que as vendas internas tiveram estabilidade no trimestre, com variação positiva de 0,3% ano a ano, para 4,9 milhões de toneladas, ao passo que as exportações caíram 17,9%, para 2,6 milhões de toneladas. O consumo aparente subiu 3,3%, a 6 milhões de toneladas.

Na base mensal, as vendas internas cresceram 8,2% em março, para 1,7 milhão de toneladas, enquanto as exportações subiram 36,6%, para 942 mil toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos atingiu 2,1 milhões de toneladas.