Presidente das Filipinas não tem planos de conceder aos EUA acesso a mais bases militares

Por Mikhail Flores e Karen Lema

MANILA (Reuters) - As Filipinas não têm planos de conceder aos Estados Unidos acesso a mais bases militares, disse o presidente Ferdinand Marcos Jr. na segunda-feira, depois de quase dobrar o número de bases no ano passado sob um pacto de defesa conjunto.

Pequim já havia acusado as Filipinas de "atiçar o fogo" quando aumentou de cinco para nove o número de bases que as Forças Armadas dos EUA poderiam usar, com os novos locais situados perto de possíveis pontos de conflito.

"A resposta a isso é não", disse Marcos em resposta a uma pergunta sobre se as Filipinas permitiriam que os EUA tivessem acesso a mais bases.

"As Filipinas não têm planos de criar mais bases ou dar acesso a mais bases", afirmou ele em um fórum com correspondentes estrangeiros.

No ano passado, Washington e Manila discutiram a expansão do número de bases que as forças norte-americanas poderiam acessar sob o Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada (EDCA), para além das nove.

Três dos quatro locais estavam voltados para o norte, em direção a Taiwan, e um estava próximo às Ilhas Spratly, no Mar do Sul da China, onde Manila e Pequim têm tido frequentes conflitos marítimos que incluem o uso de canhões de água e táticas de colisão por parte da China.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que recebeu Marcos e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Washington na semana passada em uma cúpula tríplice inédita, solicitou ao Congresso mais 128 milhões de dólares para projetos de infraestrutura nos nove locais do EDCA.

Os três líderes expressaram "sérias preocupações" sobre o "comportamento perigoso e agressivo" da China no Mar do Sul da China, um canal para mais de 3 trilhões de dólares em comércio anual de navios reivindicado pela China, apesar das reivindicações sobrepostas de outros países.

A cooperação dos três países não foi "dirigida a ninguém ou contra ninguém", disse Marcos ao fórum, mas apenas um fortalecimento dos laços entre eles.

Uma disputa cada vez mais profunda entre a China e as Filipinas também tornou difícil para a última explorar petróleo e gás no Mar do Sul da China, apesar de um acordo entre eles para retomar as conversas sobre exploração conjunta.

"Quando dizemos que gostaríamos de explorar, eles insistem que essas áreas estão em território chinês e, portanto, a lei chinesa deve prevalecer", disse Marcos.

"Nós, é claro, não aceitamos isso. Dizemos que esse é um território filipino e, portanto, a lei filipina deve prevalecer."

No ano passado, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que Pequim estava disposta a retomar as negociações com as Filipinas para uma possível exploração conjunta de petróleo e gás no Mar do Sul da China.