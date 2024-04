Premiê da Índia adverte sobre "dinheiro sujo" em novo sistema de financiamento político

NOVA DÉLHI (Reuters) - A decisão da Suprema Corte da Índia de acabar com um sistema polêmico de financiamento político tem levado as contribuições aos partidos a passarem a ser feitas com "dinheiro sujo", ou fundos ilegais, disse o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em comentários transmitidos nesta segunda-feira.

Em fevereiro, a Suprema Corte da Índia descartou como inconstitucional um sistema de financiamento eleitoral em vigor há sete anos que permitia que pessoas físicas e jurídicas fizessem doações ilimitadas e anônimas a partidos políticos por meio de instrumentos chamados "títulos eleitorais".

O financiamento corporativo de partidos políticos é um assunto delicado na Índia e, embora não haja nenhuma sugestão de que os fundos do esquema de títulos tenham sido impróprios, os partidos de oposição alegam que o governista Partido Bharatiya Janata (PBJ) usou seus poderes para coagir o financiamento.

Em sua defesa mais detalhada do sistema descartado, dias antes de a Índia começar a votar em uma eleição nacional, Modi negou as acusações e disse que as empresas também haviam feito doações para a oposição.

Ele disse que o sistema era mais transparente do que os anteriores, mas acrescentou que havia espaço para melhorias.

"Na tomada de decisões, aprendemos e melhoramos. É muito possível melhorar também nesse aspecto. Mas hoje nós empurramos completamente o país para o dinheiro sujo", disse Modi em uma entrevista à agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

"E é por isso que digo que todos se arrependerão. Quando pensarem honestamente, todos se arrependerão."

Os dados divulgados por ordem da Suprema Corte em março mostraram que o PBJ foi o maior beneficiário do sistema eliminado.

O BJP recebeu metade do total de títulos vendidos no valor de 165 bilhões de rúpias (1,98 bilhão de dólares) entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2024, segundo os dados.

(Por Shivam Patel)