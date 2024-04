OpenAI faz oferta de negócios no Japão ao abrir escritório em Tóquio

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A startup de inteligência artificial OpenAI apresentou sua oferta para negócios no Japão nesta segunda-feira, quando abriu seu primeiro escritório na Ásia, em Tóquio.

"Este é apenas o primeiro passo do que espero que seja uma parceria de longo prazo com o povo do Japão, líderes governamentais, empresas e instituições de pesquisa", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em uma mensagem por vídeo.

A startup, que tem causado entusiasmo entre os consumidores desde o lançamento de seu chatbot de IA generativa ChatGPT em 2022, está buscando aumentar novas fontes de receita globalmente.

Altman e o diretor de operações Brad Lightcap receberam centenas de executivos de empresas da Fortune 500 dos Estados Unidos e do Reino Unido neste mês para apresentar propostas de negócios, informou a Reuters.

No ano passado, Altman disse que estava considerando a possibilidade de abrir uma filial no Japão após se encontrar com o primeiro-ministro Fumio Kishida. A startup também abriu escritórios em Londres e Dublin.

O Japão espera tirar proveito da IA ao tentar competir com uma China cada vez mais assertiva, acelerar a mudança para serviços digitais e aliviar a crescente escassez de mão de obra.

"Temos uma demanda acumulada", disse Lightcap a repórteres em Tóquio, acrescentando que "esperamos uma contribuição significativa do Japão ao longo do tempo", sem fornecer detalhes.

A OpenAI disse que tem um modelo personalizado para o idioma japonês e que Tadao Nagasaki, que foi presidente da Amazon Web Services no Japão, está liderando os negócios no país.

Os clientes da OpenAI no Japão incluem a montadora Toyota, a fabricante Daikin Industries e o governo local.

A Microsoft disse na semana passada que investirá 2,9 bilhões de dólares ao longo de dois anos em infraestrutura de nuvem e IA no Japão, parte de uma onda de investimentos globais por gigantes da tecnologia dos EUA.