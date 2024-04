Ônibus invade posto de gasolina, bate e deixa pelo menos 20 feridos

Do UOL, em São Paulo

Um ônibus invadiu um posto de gasolina na rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira, no domingo (14) e deixou feridos.

O que aconteceu

O ônibus desgovernado invadiu posto e bateu em dois veículos parados. Mais de 20 passageiros ficaram feridos, informou a polícia. Segundo a Prefeitura de Limeira, dos envolvidos no acidente, quatro vítimas sofreram fraturas mais graves e as demais tiveram escoriações.

Quatro pessoas que desembarcavam malas de um ônibus estacionado também foram atingidas.

Ônibus estava irregular, diz ANTT. O veículo não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros nem possui Certificado de Segurança Veicular (CSV) e tacógrafo válidos.

Passageiros viajavam do interior do Piauí para São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h30 no km 146 da rodovia Anhanguera, altura de Limeira.

A polícia investiga as causas do acidente. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. Segundo a SSP, "peritos estiveram no local e recolheram o ônibus para novas análises".