Novas metas fiscais mantêm compromisso com sustentabilidade da dívida, diz secretário do Planejamento

BRASÍLIA (Reuters) - A nova trajetória de metas fiscais para os próximos anos, anunciada nesta segunda-feira, mantém o compromisso do governo com a sustentabilidade da dívida pública, disse o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães.

Em entrevista sobre as bases para o Orçamento de 2025, Guimarães afirmou que “todos nós queremos” juros mais baixos, crescimento e geração de emprego e renda, sabendo que o governo depende da confiança na estabilidade fiscal para atingir esses objetivos.

Nesta segunda, o governo anunciou uma meta fiscal de déficit zero para 2025, um afrouxamento no esforço de melhora nas contas em relação à promessa anterior de atingir um saldo positivo de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Também será mais gradual o ajuste nos anos seguintes.

Para o secretário, a nova trajetória de resultados primários ainda é desafiadora, mas “plenamente possível”.

(Por Bernardo Caram)