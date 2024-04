Mulher morre após ser atropelada por homem empinando moto no RN

Uma mulher de 61 anos morreu após ser atropelada por um homem que empinava a moto em Natal.

O que aconteceu

Mulher foi arremessada com o impacto e teve morte constatada no local. Maria do Socorro Teixeira de Carvalho França atravessava a avenida João Medeiros Filho, no bairro Potengi, quando foi atingida na tarde do sábado (13).

Motociclista foi contido por testemunhas e preso em flagrante. Ele ficou no local até a chegada da Polícia Militar e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Acidentes, segundo a Polícia Civil.

Acidente foi gravado por câmera de segurança. Na imagem, é possível ver que o motociclista estava em alta velocidade empinando a moto, prática que é infração grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.