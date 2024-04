Minério de ferro avança com redução dos embarques e esperanças de estímulo na China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram a alta e atingiram uma máxima de várias semanas nesta segunda-feira, sustentados por uma evidente redução nos embarques e pela esperança de que a China, principal consumidora do minério, lance mais estímulos para apoiar sua economia.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 845,5 iuanes (116,80 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 1,31%, a 112,5 dólares a tonelada, o maior valor desde 11 de março.

O minério de ferro de Dalian subiu pelo sexto pregão consecutivo, enquanto o contrato de Cingapura subiu pela terceira sessão consecutiva.

Os embarques de minério de ferro dos principais fornecedores, Austrália e Brasil, caíram 28,8% em relação à semana anterior, para 19,19 milhões de toneladas, na semana de 8 a 14 de abril, segundo dados da consultoria Mysteel.

A expectativa é de que a economia da China tenha desacelerado no primeiro trimestre, uma vez que um prolongado desaquecimento do setor imobiliário e a fraca confiança do setor privado pesaram sobre a demanda, mantendo as pressões sobre os formuladores de políticas por mais medidas de estímulo.

Além disso, os novos empréstimos bancários na China aumentaram menos do que o esperado em março em relação ao mês anterior, enquanto o crescimento amplo do crédito atingiu um recorde de baixa e os problemas no setor persistem.

A incorporadora imobiliária Vanke, apoiada pelo Estado chinês, disse que está enfrentando pressões de liquidez de curto prazo e dificuldades operacionais, mas que preparou "uma série de planos" para estabilizar seus negócios e reduzir a dívida.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 3,97% e 2,92%, respectivamente.

"Devido aos altos estoques de aço remanescentes, um novo aumento na produção de metais quentes pode não ser propício para a sustentabilidade de uma recuperação de preços", disseram os analistas da First Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)