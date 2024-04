Estudo aponta ofensiva do CV para recuperar áreas tomadas por milícias

Um levantamento publicado nesta segunda-feira (15) indica que o Comando Vermelho, maior facção do Rio de Janeiro, tem feito uma ofensiva nos últimos anos para retomar o domínio de territórios que haviam sido perdidos para milícias.

O que aconteceu

Um estudo aponta que 18,2% da área urbanizada do Rio e região metropolitana está sob domínio armado. O Mapa Histórico dos Grupos Armados, do Instituto Fogo Cruzado e pelo Geni (Grupo de Estudo dos Novos Ilegalismos), da UFF (Universidade Federal Fluminense), rastreia as áreas sob controle do tráfico e das milícias.

Segundo o Mapa, só o Comando Vermelho ampliou seus domínios de 2022 a 2023. O levantamento afirma que a facção teve um aumento de 8,42% na área sob seu domínio, enquanto houve queda no território controlado por milícias (-19,26%) e pelas fações Terceiro Comando Puro (-13,01%) e Amigos dos Amigos (16,70%).

Imagem: Arte/UOL

O estudo indica disputas por território em mãos de rivais. A área total controlada pelos grupos armados no Rio mais que dobrou entre 2008 - ano em que começou o levantamento - em comparação com 2021. A partir daí, o território total sob domínio armado parou de crescer, o que sugere que os grupos têm tentado tomar áreas que já são controladas pelo crime.

Crises internas teriam freado a expansão das milícias. Segundo a série histórica do Mapa dos Grupos Armados, os grupos milicianos foram os que mais cresceram até 2021, quando passaram a sofrer divisões internas. Para os autores do estudo, os conflitos entre milicianos se acentuaram com a morte de Ecko, então chefe da maior milícia do Rio, em junho de 2021.

Os percentuais de território que estão sob controle de cada grupo são aproximados. O estudo é baseado em chamados da população ao serviço do Disque Denúncia sobre a presença do tráfico ou de milícias. Isso pode não retratar com exatidão as mudanças de controle entre um grupo e outro durante as disputas.

As milícias se expandiram muito até alguns anos atrás, mas têm passado por uma série de conflitos internos. Os dados sugerem que o Comando Vermelho pode ter identificado essas disputas internas e apostado em retomar territórios. Vemos um avanço importante deles na Baixada Fluminense, por exemplo

Daniel Hirata, coordenador do GENI-UFF

O Comando Vermelho cresce na Zona Oeste, também na Baixada Fluminense, mas o que ele faz é tentar recuperar áreas. Ele está numa resposta de uma perda anterior. Mas a milícia continua sendo a que mais cresce

José Cláudio Souza Alves, sociólogo e professor da UFFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Área dominada dobrou desde a CPI das Milícias

Segundo o Mapa, o território sob domínio mais que dobrou em 15 anos. Desde 2008, ano da CPI das milícias da Câmara Municipal, a área controlada por grupos armados cresceu 105,73%. Em 2023, eles alcançaram o controle de 466,65 km² de Rio e região metropolitana.

A área dominada equivale a cerca de 65 mil campos de futebol, ou um terço da cidade de São Paulo. Apenas no município do Rio de Janeiro - sem contar as cidades vizinhas - o território controlado por milícias ou facções é de 155,33 km², algo em torno de 22 mil campos de futebol.