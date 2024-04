'Panelas que vão durar': jogo com 5 peças e fundo triplo sai por R$ 520

Para quem busca panelas novas, com design simples e que otimizem o tempo na cozinha, uma dica que faz sucesso é o jogo de cinco peças, com fundo triplo, da marca Tramontina. Foram 200 compras apenas no mês passado na Amazon, parceira do UOL.

Com caçarola, cozi-vapore, frigideira e dois tamanhos de panelas, este conjunto de inox de cerca de R$ 520 distribui o calor uniformemente, acelerando o cozimento dos alimentos. Além disso, é fácil de limpar e vai à lava-louças. Para avaliar se é uma boa opção para você, confira a seguir comentários de quem comprou.

Por que estas panelas fazem sucesso?

Feitas de aço inox, não soltam resíduos nos alimentos, mantendo-os saudáveis, de acordo com o fabricante;

Com fundo triplo (aço inox, alumínio e aço inox), que distribui o calor uniformemente, proporcionando um cozimento mais rápido e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo;

Jogo inclui caçarola funda com tampa (3,1l), cozi-vapore (1,6l), frigideira de 20 centímetros, panela de 16 centímetros e panela de 18 centímetros;

Desenho limpo e sem cantos para facilitar a limpeza;

Vai à máquina de lavar-louças.

O que diz quem comprou?

São mais de 6,5 mil avaliações de quem comprou o produto na Amazon, parceira do UOL. A maioria dos consumidores (82%) deu nota máxima ao produto, com cinco estrelas. Já a nota média é 4,7. Veja algumas opiniões de consumidores.

Com certeza valem a pena; são panelas que vão durar muito (há muitas dicas de cuidados no manual). A lavagem é fácil, e a forma de distribuição de temperatura é muito boa. Além disso, são esteticamente bonitas. Fiquei muito feliz com a aquisição. Beatriz

Ainda que seja uma linha de "entrada" na categoria das panelas de fundo triplo, não fica devendo em nada para qualquer outra. Julio Freitas

Escolhi por não passarem metais para os alimentos, são leves e bonitas. Já fiz meu almoço nelas e amei. Ariane Marques

Qualidade do produto excelente! Jose Corrêa

Pontos de atenção

De outro modo, alguns comentários citam que as panelas são pequenas, mancham com facilidade e esquentam muito, queimando os alimentos.

Qualidade ruim, ficam manchadas; e a comida queima com facilidade. Sandra França

A panela é muito bonita, mas gruda muito e queima. O fundo fica manchado. Cliente Amazon

As panelas aparentemente têm ótima qualidade, mas são pequenas. Paulo Vilela

Quer saber mais sobre produtos de moda, beleza, casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).