Jogador italiano morre após sofrer parada cardíaca em campo

FLORENÇA, 15 ABR (ANSA) - O jogador Mattia Giani, de 26 anos, morreu no hospital Careggi, em Florença, depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória durante o jogo entre Castelfiorentino e Lanciotto Campi, pela quinta divisão do Campeonato Italiano.

Por volta dos 14 minutos da etapa inicial, o atleta caiu no gramado do estádio Campi Bisenzio depois de ter colocado a mão no peito e foi imediatamente socorrido, sendo posteriormente levado ao hospital toscano.

Giani permaneceu internado na unidade por quase 24 horas, mas não resistiu e acabou falecendo.

A partida, que foi suspensa, deveria ser especial para Giani, pois era o primeiro jogo do italiano depois de uma lesão. Os pais do jogador, inclusive, estavam presentes no estádio.

"Nestes momentos faltam definitivamente palavras. Uma terrível tragédia e uma dor excruciante. Só podemos nos reunir em um abraço muito forte da família e da sociedade a que pertencem. Descanse em paz", lamentou Alessio Falorni, prefeito de Castelfiorentino.

Já Simone Giglioli, prefeita de San Miniato, onde o atleta vivia, comparou o episódio envolvendo Gianni com os falecimentos de Piermario Morosini (2012) e Davide Astori (2018).

Natural de Ponte a Egola, o atacante cresceu nas categorias de base do Empoli e do Pisa. Ao longo de sua carreira, Giani vestiu as camisas de Grosseto, Real Querceta e Tuttocuoio.

Em homenagem ao ex-jogador, a Federação Italiana de Futebol (Figc) informou que será respeitado um minuto de silêncio antes do início das partidas de todas as divisões.

Giani sofreu o ataque cardíaco no mesmo dia que Morosini faleceu em decorrência do mesmo problema durante uma partida entre Livorno e Pescara, disputado em 2012. Ontem (14), o jogador Evan Ndicka, da Roma, também sentiu um mal súbito em campo. (ANSA).

