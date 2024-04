Itália se despede do estilista Roberto Cavalli

FLORENÇA, 15 ABR (ANSA) - A Itália se despediu nesta segunda-feira (15) do estilista Roberto Cavalli, figura proeminente da moda nos últimos 50 anos que morreu no último dia 12 de abril após uma longa doença, em seu funeral em Florença.

O velório ocorreu na Basílica de San Miniato al Monte, no centro da cidade italiana, onde o caixão do italiano foi aplaudido por uma longa salva de palmas de figuras mundiais da moda, como Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini, além de outras personalidades do país.

Uma multidão acompanhou a despedida do estilista de 83 anos, que emocionou os familiares e amigos. O caixão foi coberto de rosas vermelhas e contou com uma foto em preto e branco de Cavalli.

O ex-primeiro-ministro da Itália Matteo Renzi enviou uma coroa de flores em homenagem ao estilista, que também foi celebrado pela vice-prefeita de Florença, Alessia Bettini, e a assessora de bem-estar, Sara Funaro.

A despedida de Cavalli, cujo sepultamento será na capela da família no cemitério de Porte Sante, também contou com a presença de sua esposa Sandra Bergman Nilsson, suas duas ex-companheiras Silvana Giannoni e Eva Duranter, e os filhos Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele e Daniele, junto com o pequeno Giorgio, de um ano.

Em nota, o governo da região da Toscana recorda "o extraordinário testemunho de criatividade e mestria de que Cavalli foi protagonista, contribuindo para fortalecer o papel da Toscana no panorama da moda internacional".

Nascido em 15 de novembro de 1940, Cavalli sempre manteve uma forte ligação com Florença, onde se mudou com sua mãe quando ainda era criança, após a perda de seu pai, que foi sequestrado e fuzilado pelos alemães em retirada em 4 de julho de 1944.

Na capital toscana, ele fundou sua empresa de moda já nos anos 70. Visionário, admirador do corpo feminino e constantemente inspirado pelo mundo da natureza, o estilista italiano tornou o animal print uma estampa do dia a dia. (ANSA).

