Israel quer ferir Irã, mas evitar guerra total, diz canal de TV

JERUSALÉM (Reuters) - O gabinete de guerra de Israel discutiu uma série de alternativas para ferir o Irã, mas sem causar uma guerra total, por seu ataque com drones e mísseis contra o país no fim de semana, informou o Canal 12 de Israel após reunião do órgão nesta segunda-feira.

Em uma reportagem sem fontes, a emissora disse que a intenção de Israel é embarcar em uma ação coordenada com os Estados Unidos, que já disseram que não se juntarão ao aliado em qualquer ataque direto ao Irã.

