Irã responderá rapidamente se Israel retaliar, diz ministro das Relações Exteriores

DUBAI (Reuters) - O Irã não quer aumentar as tensões, mas responderá imediatamente e com mais força do que antes se Israel retaliar, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian, ao seu colega britânico na segunda-feira, de acordo com a mídia estatal iraniana.

O Irã lançou drones explosivos e disparou mísseis contra Israel na noite de sábado, em retaliação a um ataque ao complexo de sua embaixada em Damasco, alimentando temores de um conflito regional mais amplo a partir da guerra entre Israel e Hamas.

(Reportagem de Elwely Elwelly e Parisa Hafezi)